La Universidad de Sevilla despega y se sitúa tercera en número de patentes

Las universidades sevillanas investigan. La US anunciaba hace varias semanas a través de su cuenta de Twitter que ocupa el tercer puesto entre las universidades españolas según el número de patentes anuales registradas, y que, con 400 expedientes, sólo la Politécnica de Madrid y la de Cataluña la superan en esta materia. La USpresume de que está por delante de la Politécnica de Valencia que ocupa el cuarto lugar en las clasificaciones. Yque, de entre esas patentes, hubo al menos 214 procedentes de Sevilla con extensiones internacionales. O lo que es lo mismo, que se proyectaron fuera de España.

En la US explican que tienen 31 cátedras de empresa en algunas de las cuales cuentan con el respaldo de entidades públicas y privadas para potenciar la investigación. Tienen más de 10 centros e institutos de investigación y suscriben cada año más de 400 contratos con instituciones y empresas en el ámbito de la investigación.

Fuentes de la US insisten en esta línea optimista de crecimiento y dan más cifras. El pasado año la inversión del presupuesto propio para investigación ascendió a 8 millones de euros, a los que hay que sumar otras partidas como las que se gastan en infraestructuras. De hecho, según explican, en las aulas de la Hispalense hay equipamiento investigador por valor de 40 millones de euros. En ellos se incluyen microscopios, material de rayos x, herbarios... Todos aparatos y tecnología «puntera» que implican una inversión anual de aproximadamente diez millones de euros.

Otro dato ilustra ese repunte de las aulas hispalenses en investigación es que el último año se situó como la segunda universidad de España en captación de fondos en el plan nacional de I+D+I. En 2016 recibió más de 14,3 millones de euros del Gobierno central por este concepto. Algo que, desde dentro del departamento de investigación se considera «una clara muestra de la competitividad, nivel y fortaleza de los grupos de investigación de la US a nivel nacional».

Además se destaca que esa tendencia ha sido creciente y que en los últimos cuatro años han llegado a a las aulas sevillanas más de 41 millones de euros en I+D+I. «Nuestros investigadores son cada vez más competitivos», aseguran desde la US.

Pero como la investigación se financia, además de con fondos propios y del Gobierno central con dinero europeo, también hay otro dato.En 2016 hubo al menos 26 proyectos por valor de 3,2 millones de euros financiados con fondos europeos. «Es la universidad española con más centros mixtos con el Centro Superior de Investigación Científica», recalcan. En la disciplina que más destaca, las Matemáticas, se posiciona entre las 50 primeras. Es precisamente esa una de las materias mas punteras en investigación junto a las ingenierías y las ciencias de los alimentos.

En la Pablo Olavide también alardean de que ocupa el segundo lugar en el ranking de productividad aunque se trata de una universidad sensiblemente inferior en tamaño a la Hispalense. Desde los departamentos de comunicación de ambas entidades a diario informan sobre investigaciones de todo tipo. Desde el equipo de la UPO que busca «dianas moleculares para combatir la esterilidad asociada a la diabetes» a los que alertan de que la sequía y las olas de calor pueden poner en peligro los pinsapos. Olos de la US que tienen una patente «que permitirá aliviar el dolor crónico neuropático».

Pese a estas cifras, la US sigue fuera de las clasificaciones internacionales destacadas como el ranking de Shanghai ya que sólo en Matemáticas se sitúa entre las 50 mejores universidades. En el resto se queda entre las 1.000. ¿El consuelo?Que hay otras 26.000 universidades en el resto del mundo peor posicionadas que la sevillana.

«Deben reducir clases, no se investiga en una hora»

¿Cuáles son las investigaciones más emblemáticas? Es difícil decidir pero pero entre ellos está el equipo de Matemáticas Aplicadas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería que forman José Miguel Díaz Bañez, Nadine Kroher, Inmaculada Ventura y Luis Evaristo Caraballo. El equipo «Galgo», denominado así por la abreviatura de Geometric Algoritmo y el deseo de sus investigadores de ir «muy rápido», diseña algoritmos en programas informáticos para resolver problemas.

Según José Miguel Díaz Báñez, una de esas investigaciones que realizan es el diseño de una herramienta informática para investigar el flamenco.Es un proyecto novedoso a nivel mundial en el desarrollo de programas informáticos para estudiar el flamenco y que puede exportarse a otras músicas de tradición oral. «Hasta ahora se ha hecho con flauta o guitarra pero no con el cante. Somos los primeros», explica.

¿Cómo aplicar las matemáticas al flamenco? En el «Galgo» tienen varias metas. La más llamativa es una aplicación para el teléfono móvil capaz de reconocer el estilo por tarareo. Una versión flamenca del Shazam que consiste en que cuando una persona comienza a cantar, el móvil identifique si es soleá, bulería o cualquier palo. Una idea que, según Díaz Bañez, aficionado al flamenco, está «a nivel de ordenador».

Es una de las formas de aplicar las matemáticas al flamenco. También desde su proyecto Cofla-proyect.com «Computational analysis of Flamenco Music» pretenden agrupar melodías por estilos con vistas a un estudio evolutivo para un museo del flamenco o para el estudio en conservatorios. Un proyecto apoyado por la Junta de Andalucía y que, a juicio del matemático, demuestra que las matemáticas sirven para mucho. Un trabajo que requiere esfuerzo. «La investigación no se hace en una hora. Hay que dedicarle 24 horas», explica el matemático que reivindica más tiempo. Por ello, propone que reduzcan el número de horas a los profesores que investigan. Porque, según dice, la Universidad de Sevilla «es muy grande pero tiene mucha gente que no se dedica a investigar».

Tienen otras investigaciones. Como otro proyecto para enseñar a los drones a actuar de forma autónoma.Para que sean capaces de actuar en situaciones críticas y de llevar a cabo tareas de vigilancia de un terreno o actuar en un rescate y encontrar una persona perdida en la montaña. O buscar una fuga en unas tuberías. «Lo que hacemos es enseñar a los drones a trabajar», explica el profesor cuyos planes pasan porque estos drones cooperen y tomen decisiones autónomas».

Una de esas aplicaciones, la que pretende automatizar las tareas de mediciones subterráneas, ha sido subvencionada por la empresa sueca SPT. Es un ejemplo de las investigaciones sevillanas.