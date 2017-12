SEGURIDAD Un vecino de Rochelambert alertó del atraco con revólver antes de que sucediera La Comisaría se encuentra a 100 metros de la oficina de Correos asaltada y la Policía Local no llegó a presentarse al lugar de los hechos

Hace unos días, la oficina de Correos ubicada en la avenida de los Gavilanes, en Rochelambert, había sido asaltada por dos individuos. Uno de ellos amenazó con un revólver a los empleados para poder llevarse el botín, que posteriormente consiguieron tras darse a la fuga. Este hecho, en el que afortunadamente no hubo que lamentar ninguna desgracia, podría haberse evitado. Un vecino aseguró a este periódico que advirtió al 112 media hora antes de que el atraco se produjera al observar a un par de personas con actitud sospechosa por la zona.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, el día de la Lotería de Navidad, casi a la hora del cierre de la sede de Correos de Rochelambert. Antonio Vázquez, un vecino del barrio, acudió esa tarde-noche, en concreto a las 20.15 horas, a la oficina postal para recoger un paquete y en los alrededores observó a dos personas con pasamontañas colocados «en forma de gorro» para no llamar la atención y con guantes. «Comprobé que se aproximaba la hora del cierre de Correos y que a mi salida de la oficina seguían merodeando por el lugar sin ningún destino y con actitud nerviosa, por lo que decidí llamar al teléfono 112 para alertar de un posible atraco», afirmó.

A las 20.55 de esa misma noche, la oficina de Correos fue atracada por dos personas con pasamontañas con un revólver. Los ladrones consiguieron apropiarse de un sobre en cuyo interior había 500 euros. Luego, los asaltantes se dieron a la fuga. «La Policía tuvo un tiempo de acción de al menos 35 minutos desde mi llamada y no sólo no lo evitaron, sino que tampoco se llegaron a presentar», denunció Vázquez.

Lo cierto es que este edificio está ubicado a apenas un centenar de metros de la comisaría de la Policía Local del distrito Cerro-Amate, pero en el periodo navideño, los agentes refuerzan principalmente el centro de la ciudad, mientras que los barrios se quedan con menos dotación de efectivos. «Sinceramente, no me puedo creer que no acudieran tras mi llamada, porque tuvieron margen de sobra», continuó este vecino indignado, porque «podría haber ocurrido una desgracia».

«De todos es sabido que si hay un coche en doble fila, el tiempo de respuesta es mucho más reducido, y con una cosa como la del otro día no se puede jugar», criticó.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de identificar a los autores de este atraco y ayer se pusieron en contacto con Antonio. «Quisieron justificar la no presencia de la Policía Local diciendo que no disponían de patrullas suficientes, cuando la comisaría está a menos de cien metros», insistió. «También me comentó que el 112 a veces no es muy ágil y que es mejor contactar al 091, aunque a raíz de esa llamada se pusieran en contacto conmigo».

Para Antonio las respuestas carecen de fundamento y en algún momento del proceso se decidió no actuar. «Hay que asumir responsabilidades ante esta inseguridad. No se puede tener una actitud recaudatoria, sino ciudadana».

Según el 112, efectivamente se recibió una llamada de un vecino a las 20.24 horas del 22 de diciembre para alertar sobre la presencia de unos ciudadanos con actitud sospechosa cercana a la oficina de Correos de Rochelambert. «Se actuó con normalidad en este tipo de casos y fueron avisados de inmediato la Policía Local y la Policía Nacional».

Según fuentes municipales, no hay constancia de denuncia ni personal ni telefónica sobre el incidente tras consultar a los agentes de guardia del Distrito Cerro-Amate.