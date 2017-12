Xuxo Ruiz, un profesor «mágico» Este maestro y mago está nominado a mejor profesor del mundo, un premio dotado con un millón de euros

M. J. PEREIRA

@mjesuspereira SEVILLA 24/12/2017 09:07h Actualizado: 24/12/2017 09:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El maestro y mago gaditano Xuxo Ruiz acaba de ser nominado a mejor profesor del mundo, el Global Teacher Prize 2018, un premio dotado con un millón de euros. Autor de «Educación con magia», el libro más vendido en 2013, su mayor aportación ha sido usar el ilusionismo como recurso didáctico. Xuxo forma hoy a profesores de todo el mundo para usar la magia en sus clases y continúa con su formación como mago, acudiendo a eventos donde se reúnen los mejores ilusionistas del mundo.

-¿Cómo surgió su interés por la magia?

-En la infancia. Estaba asombrado con cualquier persona que hiciera magia. Recuerdo que con 7 años en la sierra de Madrid un mago me sacó unas monedas de la oreja y me quedé alucinado.

-Parece que de pequeño fue un niño muy inquieto. ¿Hacía entonces mucho escapismo?

-(risas) Sí, era inquiero. Hacia escapismo y me gustaba hacer travesuras. Ahora también las hago pero a través de la magia.

-Imagino que Magia Borrás era para usted pan comido.

-Ese juego se lo dejaron los Reyes Magos a mi hermano cuando yo tenía 8 años pero él no le echó cuenta. Cuando él no estaba, abría la caja y empezaba a usar los juegos. Recuerdo también que cuando tenía 12 años estaban haciendo en la televisión una entrevista por la noche a Juan Tamarit porque presentaba un libro suyo. Al día siguiente salí corriendo para comprar el libro y me lo empapé. El libro te enseñaban cosas de psicología de la magia y traía juegos fáciles pero para mí eran perfectos.

-¿Conoce a Juan Tamarit?

-Sí, ha escrito el prólogo de mi libro «Educando con magia». Él se considera andaluz y gaditano. Tiene un piso en Cádiz y recuerdo que una vez le conocí con un grupo de magos. Estuve haciendo juegos de magia que le gustaron mucho y ya después me invitó a su casa. A partir de ahí comenzó nuestra amistad.

-¿Los magos sois muy endogámicos?

-Si vamos a un sitio y encontramos a un mago es como si nos conociéramos de toda la vida.

-¿Sigue formándose como mago?

-Claro. Este verano estuve en San Francisco en un congreso mundial con los 2.000 mejores magos del mundo. Allí estuve con David Copperfield, el español Jorge Blas... Me emocioné con el espectáculo de Copperfield en el que saca del escenario un ovni de 30 metros de diámetro y un tiranosaurio. Después del espectáculo estuvimos hablando con él en una fiesta privada e intercambiamos opiniones.

-¿Usted es más de Criss Angel, Copperfield o Franz Haray?

-Cada uno tiene su especialidad. Para mí Copperfield es el mejor porque cuida mucho todos los detalles, hace una magia que emociona.

-¿Cuál es su mago favorito en España?

-Juan Tamarit, el padre de la magia española, y por supuesto Jorge Blas, que actuará en Sevilla en Fibes el 4 de enero.

-¿Cuál es el mejor truco del mundo en estos momentos?

-Lograr que todo el mundo sea feliz. Yo, como maestro, lo estoy intentando y consiguiendo cada día con mis alumnos, las familias y mis compañeros.