Diez pueblos de España que los británicos quieren con locura Desde los escritores viajeros del siglo XIX hasta los jubilados de hoy, muchos pueblos de España se han convertido en su hogar preferido

CÉSAR JUSTEL

«No me hables del frío del Norte / ni de las inglesas damas / no habéis visto, no habéis visto / a la gentil gaditana» (Lord Byron)

Escritores ingleses -de finales de XIX y del XX- se sintieron atraídos por España y la pusieron de moda. Era un país que creían inculto y a la vez romántico. Escribieron que estaba lleno de supersticiones y dominado por la Iglesia, los reyes y los grandes terratenientes. Muchos compatriotas venían con los libros de Gerald Brenan, Henry Ford, Washington Irving, George Borrow... bajo el brazo. Las primeras «oleadas» de ingleses llegaron en los años sesenta buscando pequeños lugares. Luego -desde 1990- la poblacion de turistas fijos ingleses ha subido tanto que en algunos lugares supera a los propios nacionales. Hay mas de 300.000 censados, sobre todo en la Comunidad Valenciana (casi 100.000) seguida de Andalucía (80.000). Estos diez pueblos fueron de alguna manera «descubiertos» por aquellos viajeros o por los actuales residentes.