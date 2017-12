Diez consejos para prolongar la vida del jamón ibérico en casa Existen etiquetas por colores para diferenciar la calidad del producto a la hora de la compra

Paloma Santamaría

01/12/2017

Llegan fechas en las que la gastronomía ocupa un lugar privilegiado en celebraciones familiares o reuniones de amigos y uno de los platos estrella es sin duda el jamón Ibérico. Los productores de Encinares del Sur DOP Los Pedroches, ganador del Premio Alimentos de España en la modalidad Jamón de Bellota Ibérico, ha elaborado un decálogo de recomendaciones que permitan disfrutar la excelencia de la dehesa en el hogar:

1. Lejos de focos de calorPara conservar el sabor, olor y testura del jamón hay que tener cuidado con los radiadores y procurar guardar el jamón en el punto más alejado de los focos de calor.

2. Lejos de la luz artificialHay que evitar la iluminación directa con halógenos o focos.

3. JamoneroLa mejor manera de cortar un jamón es colocándolo en un jamonero para fijar y desplazar el jamón de esta forma se permitirá realizar un corte más fino y de mayor calidad.

4. Cuidado con los oloresEs importante que el jamón no esté sometido a los olores de la cocina tales como freidoras, hornos o placas.

5. El tocino, aliado tras el corteA la hora de abrir el jamón para su corte es conveniente conservar el tocino que lo recubre porque sus lonchas blancas son buenas aliadas para cubrir el jamón y evitar que se seque tras el corte.

6. No dejar que se sequePara evitar que el jamón se quede seco lo mejor es evitar parones de corte una vez abierto.

7. Vuelta y vueltaNo solo por una cuestión de conservación sino también por el precio conviene apurar al máximo antes de girar el jamón.

8. Entre algodonesUna vez que ya no se quiera seguir cortando jamón y tras cubrirlo con el tocino conviene apostar por paños de algodón para tapar el jamón.

9. Fresco sí, frío noEl jamón es un producto que no requiere estar en la nevera porque además puede darle mal sabor. Hay que tenerlo en un lugar fresco pero no frío.

10. Alternativa profesionalPara aquellos que no quieran cortar el jamón en casa siempre pueden acudir a un cortador profesional y envasar el producto si fuera necesario.

Los colores de los precintos de calidad

Tal y como marca la actual normativa en vigor, los jamones ibéricos comercializados en España tienen que ir acompañados de uno de esto cuatro precintos de calidad:

Precinto Negro: Jamón de Bellota 100% Ibérico. Un precinto que certifica que la madre y el padre del cerdo en cuestión son 100% de Raza Ibérica inscritos en el Libro Genealógico; y que el animal, en su etapa de engorde, se alimentó de bellotas y otros recursos naturales de la dehesa.

Precinto Rojo: Jamón de Bellota Ibérico, procede de animales del 75% de raza ibérica o de animales del 50% raza ibérica y que en su etapa de engorde se alimentaron con bellotas y otros recursos naturales de la dehesa.

Precinto Verde: Jamón de Cebo de Campo, puede proceder de ejemplares del 100% ibéricos o 75% ó 50% raza ibérica alimentados en su etapa de engorde con piensos de cereales y leguminosas y con hierbas del campo.

Precinto Blanco: Jamón de Cebo Ibérico, puede proceder de ejemplares del 100% ibéricos o 75% ó 50% raza ibérica, alimentados en granjas a base de piensos de cereales y leguminosas.

