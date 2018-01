Domo by Roncero

«Operación detox»: Dónde comer ligero tras los excesos navideños Direcciones de Madrid, Burgos, Asturias y Santiago de Compostela para disfrutar de la mesa sin miedo a engordar

Está claro que uno de los propósitos de enmienda cuando nos encontramos en un 1 de enero es el de una «limpieza detox». Normalmente es un día de «relax» tras los estragos de parte de las navidades, de seguir comiendo con placer venerables sobras de la cena de Fin de Año y algún añadido maravilloso... Está claro, reitero, que deseamos hacer una limpieza corporal y espiritual, pero lo dejamos para cuando pasen los Reyes Magos, ya ahítos de todo. Es entonces cuando resuenan las campanas de las tendencias, de ser lo más «cool», «trendy», «hipster» (podría seguir)..., para depurar cuerpo y alma en un santiamén. Pero no es oro todo lo que reluce. Como insiste una servidora, acostumbrada a ser una «mercenaria de la información», no sólo vale el envoltorio, los grandes titulares y palabras que atrapan con «trampa» o con verdades a medias. Aquí lo que prevalece es la realidad y la honestidad. Porque quien te lee, debe creerte…

Cuidado con las limpiezas radicales que tanto ensalzan las «celebrities» y (¡ojo!) las «youtoubers» adolescentes que inundan las redes sociales porque no son del todo ejemplos a seguir. Proponen, por ejemplo, recomponer tu cuerpo en una semana preparándote un brebaje de espinacas, hinojo, manzana y jenjibre. Pero un cambio tan drástico en el organismo después de los fastos navideños no es bueno. ¡Nada bueno! El cuerpo es muy sabio y rechaza -a no ser que lo prescriban los expertos- los excesos de uno y otro bando.

Además, en nuestro país, ¡para qué demonios meternos en esas gaitas si podemos inflarnos con auténticas maravillas culinarias y desinflarnos con otra forma de cocinar, pero con ingredientes saludables y excelsos que depuran y renuevan nuestros puntos débiles!

Es cierto que se puede usar la desintoxicación como entrada a una forma de vida que incluye, absolutamente la comida, pero siempre y cuando esté controlado y adecuadamente supervisado. ¡Comiendo bien se tiene una vida longeva y llena de salud! Llevarlo a la práctica de forma responsable es muy sencillo: solo hay que emplear óptima y ordenadamente ingredientes en desayuno, comida y cena, con dos intervalos suaves (tentempiés con fruta de temporada o algún yogur) que hacen las cinco comidas. Y las legumbres, pastas y demás hidratos nunca en la cena. Ésta debe incluir parte de la proteína y degustarse a hora temprana, con el fin de digerirla bien y tener un dulce sueño.

Sopa Serengeti - Happy Green

Para el momento de salir de los propios fogones, propuestas en Madrid, como la sopa Serengeti de Happy Green, de calabaza, cebolla, brotes, pipas de calabaza, carne de soja, guisantes lágrima, puerro, ajo y patata. O la crema de coliflor, galleta de sus flores y queso tierno torrefacto, de Domo by Roncero & Cabrera, donde también se sirve una corvina poché en escabeche de aromáticos, mejillones, berberechos, hinojo y pomelo. Un fantástico plato de Cebo, «Espárrago y pescado». No entraría en la dieta de los fundamentalistas «detox», pero las suaves y deliciosas verdinas con pixín de Esbardos o El Oso forman parte de un recetario hispano muy, muy sano. Seguimos con un delicioso tartar de remolacha de BB Bistrot.

Un clásico muy moderno es la merluza en «papillote» de Filigrana, en Santiago de Compostela. Los asturianos de Casa Gerardo, siempre «al quite», tanto en la bien hallada abundancia de calidad y criterio navideños como en la que se persigue tras los excesos, nos regalan un plato a base de pescado azul. Contiene el Omega-3 suficiente para que sea sano, sanísimo, reduciendo los niveles de colesterol nocivo, amén de otras «impurezas». Se trata del chicharro o lubina escabechado con carpaccio de calabacín y contrastes de cítricos, dulces y salados. Toda nuestra geografía está llena de propuestas de alta cocina muy pendientes de ser totalmente sanas y «detox».