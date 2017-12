Cinco consejos para alquilar un apartamento turístico sin correr riesgos Verificar los perfiles o pagar en plataformas seguras son algunos de las recomendaciones que ofrecen las webs especializadas

El alojamiento en apartamentos turísticos ha aumentado en los últimos años hasta convertirse en algo habitual entre los viajeros de todo el mundo. Las plataformas de reserva ofrecen cientos de opciones en grandes ciudades españolas o europeas, en la costa o en zonas rurales o de montaña. Pero aún son muchos los que tienen sus dudas sobre la fiabilidad de todos los apartamentos en alquiler por este motivo desde Wimdu.es, plataforma europea de alquiler de apartamentos privados, hace una serie de recomendaciones para hacer una reserva segura.

1- Reglas de seguridad básicas

Verifica los perfiles y comentarios de los anfitriones que interesen. Es importante leer todos los detalles de la descripción y las normas del alojamiento para evitar sorpresas posteriores. Realiza el pago y comunícate con el anfitrión siempre a través de la plataforma haciendo clic en el botón que dice «Contacta con», debajo de la foto de perfil del propietario. No aceptes continuar la conversación por WhatsApp o hacer pagos a cuentas bancarias personales porque te convenzan de que te puedes ahorrar algo de dinero. Si no sigues estos pasos, será difícil para las plataformas proteger la información personal y, al mismo tiempo, la posibilidad de ser víctima de un fraude es mayor. Por último, siempre es aconsejable reservar un seguro de viaje, ya que es una buena opción económica para estar cubierto en caso de emergencia o de los daños causados durante la estancia.

2- ¿Qué pasa si cancelan tu reserva?

El anfitrión solo tiene un día para aceptar o rechazar su solicitud de reserva antes de que la solicitud caduque. Esto se puede deber a que el calendario no estaba actualizado y el alojamiento en realidad no estaba disponible, u otros detalles de la propiedad no habían sido actualizados como, por ejemplo el precio o la fecha. Desde Wimdu, te ofrecerán propiedades alternativas con reserva inmediata para que no tengas ningún inconveniente. En caso de cancelación, ni la plataforma ni el anfitrión se quedarán con tu dinero, ya que este se encuentra congelado de acuerdo al método de pago seleccionado. El sistema informático envía automáticamente una orden al banco para liberar la cantidad de la reserva y devolverla a la tarjeta de crédito en un plazo de entre tres y cinco días laborales.

3- Alojamientos verificados

¿Qué significa que una propiedad está verificada? Se trata de un sello de calidad que obtienen las propiedades. Aquellas que cuentan con el distintivo «Verificado por Wimdu» garantizan que han sido comprobadas y fotografiadas por el equipo de calidad de la compañía cumpliendo todos los criterios de aptitud. ¿Esto significa que los apartamentos que no tengan este sello no son seguros? No, pero aquí tendrás que prestar más atención a los comentarios que han dejado otros huéspedes en la web para contrastar si sus reviews están en sintonía con tus propios estándares de calidad.

4- Cómo hacer un pago seguro

En ningún caso, una reserva de Wimdu se puede pagar en el momento de la llegada. Los pagos se procesan de forma segura a través de conexiones cifradas. Al hacer una solicitud de reserva, el total se retiene en tu cuenta bancaria o cuenta PayPal. La cantidad solo se deducirá de tu cuenta si el anfitrión acepta su solicitud. El anfitrión no recibe tu dinero hasta que no has disfrutado del servicio. Para evitar el fraude electrónico, recuerda que Wimdu nunca te preguntará por su contraseña o información de tarjeta de crédito vía email, llamada de teléfono o SMS.

5- ¿Existen las propiedades fantasmas?

El equipo de Wimdu trabaja diariamente para seleccionar sólo ofertas que son reales. Si alguien sube un anuncio de un apartamento fantasma que no existe, este es inmediatamente eliminado. Es muy importante leer los comentarios al elegir una propiedad y antes de hacer la reserva, ya que permiten tener una visión objetiva de la propiedad, saber algo más del anfitrión y descubrir si otras personas disfrutaron verdaderamente de su estancia. Esto es clave porque en la plataforma solo se pueden dejar valoraciones una vez que el huésped haya disfrutado de su reserva y, por tanto, la posibilidad de almacenar comentarios spam, irreales o pagados es casi nula. Desconfía si te ofrecen un alojamiento que no está anunciado en la web, imágenes falsas o chollos inverosímiles.