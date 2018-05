Todas las rutas son diferentes y cada una de ellas incluye visita a bodegas con otros lugares turísticos, como puede ser el senderismo junto al Canal de Castilla o las visitas a pueblos históricos. Las bodegas más habituales en las que se realizan catas son Hiriart (DO Cigales), El Hilo de Ariadna (DO Rueda) y Ramón Bilbao (DO Rueda). Los pueblos más visitados en estas rutas son Cigales , a 12 km. de Valladolid, con la iglesia de Santiago, conocida como «La Catedral del Vino» por su tamaño y belleza; y Mucientes , donde Felipe El Hermoso encerró a su esposa Juana a la que llamaba «La Loca».

El Rey Lechazo

Lechazo asado - P. ARCOS

El almuerzo fue en Hotel Rural Pago de Trascasas, de Cubillas, unos 30 km. al norte de Valladolid. El complejo enoturístico compuesto por el Hotel Rural Pago de Trascasas, el restaurante y la bodega familiar y viñedos Alfredo Santamaría es un lugar pensado para los amantes de la tranquilidad.

El menú no pudo ser más tradicional: espárragos blancos de Tudela de Duero, que todavía salen algunos; queso curado de oveja churra; morcilla de Cigales de la carnicería «La Maruja», elaborada según recetas mozárabes a base de cebolla, manteca, sangre de cerdo y varias especias naturales; el plato fuerte fue (¡cómo no!) el «rey» lechazo asado (¡ojo! No llamarlo cordero, que se enfadan los locales, aunque se trate de crías mamonas de ovejas churras); y tarta de queso con confitura de arándanos. Todo ello regado con claretes y tintos de Pago El Cordonero. Solo faltó la sopa castellana, pero las temperaturas del día no lo hacían aconsejable.