Los 25 mejores restaurantes de Madrid en 2017 El crítico de ABC hace pública su esperada lista anual con sus mesas preferidas en la capital de España

Carlos Maribona

@salsadechiles Seguir 11/01/2018 21:21h Actualizado: 11/01/2018 21:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Llega de nuevo el momento de hacer un balance de los que, en mi opinión, han sido los mejores restaurantes de Madrid durante el 2017 que acaba de finalizar. La de este año es ya la undécima edición de esta lista. Cuando empezamos con este juego (porque no se trata más que de un juego) apenas nadie hacía listas. Ahora las hace todo el mundo, por lo que hay una evidente saturación. Pero la tradición obliga, y sé que muchos de ustedes la esperan cada año, unos para tomar nota, otros para criticarla. Como repito año tras año esta es una lista muy personal, un simple divertimento que se limita a reflejar mi visión de los establecimientos madrileños durante el año recién concluido. Como siempre, son 25 los elegidos. Muchos, con méritos suficientes, tienen que quedar fuera.

Este año hay un cambio importante. Por primera vez desde que hago esta lista, Santceloni cede el número uno. No es que haya bajado ni un ápice en su extraordinario nivel (¿para cuándo esa tercera estrella?), simplemente que el eterno segundo, Diverxo, ha dado este año un sustancial paso adelante. La sala se ha consolidado de manera notable esta temporada, desprendiéndose en buena parte (que no en toda) de ese innecesario y excesivo show que lastraba la siempre excelente y sorprendente cocina de Dabiz Muñoz.

El podio vuelve a completarlo, por cuarto año consecutivo, Coque. Habrá que seguirlo muy de cerca en este 2018, porque en su nueva ubicación en la capital tiene mucho que decir. En cualquier caso, es un trío que, de momento, no ve amenazadas sus posiciones por el resto de restaurantes madrileños.

Movimientos en el top ten, donde aparece en sexto lugar A’Barra, nuevo en la lista, que ya fue la mejor apertura de 2016 y que se ha consolidado como uno de los grandes restaurantes madrileños por cocina, sala y bodega. Entra en ese top ten Dstage y sube dos escalones más Punto MX, que ha tenido un gran año. Siguen ente los diez primeros, con mínimas variaciones, Kabuki Wellington, Sacha, La Tasquita de Enfrente y Lakasa. Creo que este top ten refleja bien el momento gastronómico madrileño, en el que están representados distintos estilos de cocina y de restaurante.

Salen de esos diez primeros Álbora (empujado hacia atrás por su hermano A’Barra) y Viridiana. No es que estén peor, es que otros han avanzado. Del resto de la lista, destaca la subida que registran Alabáster, La Bomba Bistró y especialmente La Bien Aparecida. Tres sitios donde cada vez se come mejor. Y como no caben todos, hay tres salidas: Hortensio, Viavélez (que sigue manteniéndose en un lugar destacado en la de mejores barras) y O’Pazo. Otros han llegado con más fuerza.

Dicho lo cual, así queda la lista de este año 2017 que acaba de dejarnos.

1. DIVERXO. Sube un puesto. Para saber más: Diverxo, el espectáculo está en el plato.

2. SANTCELONI. Baja un puesto

3. COQUE. Repite

4. KABUKI WELLINGTON. Repite

5. SACHA. Repite

6. A BARRA. Nuevo en la lista

7. PUNTO MX. Sube dos puestos

8. LA TASQUITA. Baja dos puestos

9. LAKASA. Sube un puesto

10. DSTAGE. Sube cuatro puestos

11. ÁLBORA. Baja cuatro puestos

13. ALABÁSTER. Sube dos puestos

12. LA MANDUCA DE AZAGRA. Repite

14. LA BOMBA BISTRÓ. Sube tres puestos

15. VIRIDIANA. Baja siete puestos

16 LÚA. Baja tres puestos

17. LA BIEN APARECIDA. Sube siete puestos

18. 99 SUSHI BAR. Baja siete puestos

19. DE LA RIVA. Baja un puesto

20. LA BUENA VIDA. Baja un puesto

21. LA PALOMA. Nuevo en la lista

22. PIÑERA. Nuevo en la lista

23. LA TASQUERÍA. Baja tres puestos

24. RAFA. Baja un puesto

25. EL OSO. Repite

Salen Hortensio, Viavélez, y O’Pazo.

Lista original publicada por Carlos Maribona en el blog Salsa de Chiles.