Ocho de los mejores restaurantes gallegos de Madrid

Probablemente el mejor restaurante gallego de Madrid. Producto de calidad, cocina sencilla y bien resuelta, servicio de sala profesional y con ganas de agradar, comedor acogedor con detalles cuidados, bodega seleccionada con acierto y precios contenidos. Se come muy bien en esta casa sobre la base de un producto excepcional que llega de Galicia y platos armónicos y equilibrados , con puntos impecables y guarniciones que aportan y no ocultan. Además del amplio comedor, que registra llenos diarios, cuenta con una zona de barra, con mesas altas, donde se puede comer de manera informal. Con el éxito de Alabáster mucho tienen que ver también dos jóvenes profesionales de sala, formados en establecimientos de categoría, Francisco Ramírez y Óscar Marcos , que han formado un equipo sólido y eficaz que acrecienta la satisfacción del cliente. Muchos detalles, además. Desde la posibilidad de medias raciones hasta ese pan elaborado allí mismo. Y con la sala, una bodega muy cuidada, seleccionada con acierto.

Entre los numerosos restaurantes gallegos de Madrid destaca este Burela, casa veterana situada a un paso de la plaza de Castilla de la que se habla poco pero cuya oferta marina está entre las mejores de la capital. Su nombre, que rinde homenaje a la localidad de la costa de Lugo que es el mayor puerto bonitero del Cantábrico, ya es toda una declaración de intenciones. Mariscos y pescados de mucha calidad , tratados con absoluta sencillez, respetando al máximo la excelencia del producto. No es un sitio elegante, pero a Burela no se va por su decoración, se va a comer bien . El propietario, Camilo Paredes, atiende con eficacia y amabilidad la sala. Y recomienda lo mejor que haya recibido ese día de las lonjas gallegas. Por ejemplo una centolla de lujo, o una ensalada de bogavante, almejas a la sartén. Entre las entradas sobresalen las empanadas , como la de chocos en su tinta o la de bonito. En días fríos, reconfortante el caldo gallego , y en cualquier momento un correcto pulpo a feira. Como pescados, en función del mercado, rodaballo, merluza, rape, lenguado o lubina en distintas preparaciones y siempre con precios competitivos. Para terminar, unas buenas filloas.

Una de esas direcciones semisecretas que los buenos aficionados se pasan unos a otros. En esta pequeña casa de comidas perdida en el barrio de Tetuán, el gallego Julio Bouza ofrece, desde 1983, una tentadora variedad de mariscos y pescados. En Naveira do Mar se encuentran a diario, siempre en función del mercado, almejas, berberechos, ostras, gambas, cigalas, nécoras o centollos de calidad y con unos precios muy contenidos. Además del marisco los platos estrella son la merluza a la gallega o a la plancha y el pulpo a la gallega. Y para quien no quiera productos del mar, la carne asada vale mucho la pena. Compensa sufrir la incomodidad del local para disfrutar de todos ellos.

Pazo Coruña

Sala de Pazo Coruña - PAZO CORUÑA

Uno de esos lugares sencillos de los que apenas se ocupan las guías ni las redes sociales. Un restaurante de barrio en el que es fundamental la materia prima, sin artificios ni complicaciones. Sus actuales instalaciones son consecuencia del éxito de una pequeña casa de comidas, situada no muy lejos de esta, en la que se hizo célebre la merluza a la gallega. Ahora, una enorme terraza en la calle, ideal para las noches de verano; una no menos enorme barra, y un gran comedor recargado y pretencioso integran esta casa a la que siguen acudiendo los fieles parroquianos de antes y una clientela nueva que se ha ido formando con la sencilla fórmula del boca a boca, la que mejor funciona en este Madrid. En Pazo Coruña no hay complicaciones a la hora de enfrentarse con la carta. Casi todo el mundo acude en busca de la merluza a la gallega, que se sirve en cazuela de barro. Una ración enorme que por lo general pueden compartir perfectamente dos comensales. Si no se quiere a la gallega, la merluza se prepara también cocida –blanca dice la carta- o a la romana, acompañadas con una enorme guarnición de patatas y pimientos fritos. Algunos días se ofrece raya a la gallega, que también llega a la mesa en una gran cazuela de barro. Hay además, para los carnívoros, unos buenos tacos de ternera. Amplio capítulo de entradas: mejillones al vapor, berberechos, pulpo a la gallega, o raciones de empanada de bacalao, de bonito o de pulpo.

PAZO CORUÑA. Pío Baroja, 6.