Ocho días de crucero por 600 euros

Si aún no has encontrado un destino para Fin de Año una interesante opción es embarcarse en un crucero por el Mediterráneo. En estos hoteles flotantes el turista disfrutará de todos los servicios para pasar un viaje inolvidable en los restaurantes, cafeterías, discotecas, piscinas o gimnasios de los barcos y podrá disfrutar de espectáculos nocturnos o sesiones de cine todo ello mientras navega hacia algún destino que sin duda no dejará indiferente.

España, Islas Baleares, Italia, Francia

Destino: España, Islas Baleares, Italia, Francia Fecha de salida: 31 de diciembre de 2017 Barco: Costa Diadema Número de días: 8 Puerto de salida: Barcelona. Desde 599 euros