Cincuenta vinos de calidad para brindar en Nochevieja

Es un muy buen vino, pero cuando una añada no es de las muy buenas, no entiendo que encima se castigue a los vinos con una tanda desorbitada de barricas. En cualquier caso, y por pura lógica siendo un Murrieta, siempre está por encima de la media.

Mezcla de sensaciones de un vino no terminado, de esencia frutal que parece que te conquistará y te topas con la barrica, que aún no está integrada en su entorno. Muy buena muestra, todavía por pulir.

MC, Marqués de Cáceres, Marqués de Riscal, Valenciso, Canalizo, Camabarra

MC

MC. 94 puntos. 29 euros. 2014. Tempranillo. Bodega. Marqués de Cáceres. Cenicero. La Rioja. 941 454 000

No tiene más, que alguien me lo preguntará, porque está muy plano de aromas, y no tiene menos, que alguien también me lo preguntará, porque en boca es sabor, elegancia y carácter. Un gran vino, eso es.

Marqués de Cáceres Gran Reserva

Marqués de Cáceres Gran Reserva. 92 puntos. 20 euros. 2010. Tempranillo, garnacha y graciano. Bodega. Marqués de Cáceres. Cenicero. La Rioja. 941 454 000

Consistente, amplio y parece que duradero. Bien criado para tomar ya, muy agradable y con un final sensato. La pura lógica impera aquí.

Marqués de Riscal Limousin

Marqués de Riscal Lomousin. 92 puntos. 16 euros. 2016. Verdejo. Bodega. Marqués de Riscal. Rueda. Valladolid. 945 606 000

En el fondo es un vino espléndido y en la forma no tanto. Existen ciertos recuerdos de su crianza en barrica que le restan elegancia. Pero lo anterior sólo vale para los presuntos profesionales, por lo que todos los demás disfrutarán a lo grande.

Valenciso Tinto

Valenciso Tinto. 94 puntos. 20 euros. 2010. Tempranillo. Bodega. Valenciso. Ollauri. La Rioja. 941 304 724

Grande en todos los ámbitos y, por supuesto, con una fruta de calidad extraordinaria. El añadido de un paso por bodega muy adecuado y en el momento exacto para ser consumido. Grande por sabor, longitud y carácter.

Canalizo

Canalizo. 93 puntos. 20 euros. 2012. Monastrell, syrah y tempranillo. Bodega. Carchelo. Jumilla. Murcia. 968 435 137

Toda la finura, muy buen paso por boca, bastante longitud y amplio sabor. Muy recomendable.

Finca Comabarra

Finca Comabarra. 94 puntos. 25 euros. 2012. Garnacha (41%), syrah y cabernet sauvignon. Bodega. Tomàs Cusiné. El Vilosell. Lérida. 973 176 029

Creo que es la primera vez que a un vino tan complicado en aromas le sale una explosión de sabor frutal, de equilibrio, de bondad y de placer en la boca. Es soberbio, poderoso en su elegancia y largo.