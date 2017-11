Los seis vinos con mejor puntuación en la Guía de Vinos 2018 de ABC Son tres blancos, dos espumosos y un tinto, todos con 95 puntos, presentados en el V Salón del Vino y en la Guía de Vinos 2018

JUAN FERNÁNDEZ-CUESTA

28/11/2017 22:17h Actualizado: 28/11/2017 22:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Los mejores vinos tintos de España por menos de 10 euros

Durante el V Salón del Vino, celebrado el jueves 23 en el Salón de Baile del Teatro Real de Madrid, se presentó la Guía de Vinos de ABC. Estas son las referencias con la máxima puntuación que aparecen en la publicación, todas con 95 puntos:

Nora da Neve 2015. Puntuación: 95. Precio: 22 euros. Albariño. D. O. Rias Baixas. Bodega. Viña Nora. Delicado, íntimo, fresco, una acidez que reclama bendiciones, una longitud en boca divina... Al fin, solo queda la elegancia.

Adega do Moucho 2014. Puntuación: 95. Precio: 25 euros. Treixadura, godello y albariño. Bodega. Adega do Moucho. D.O. Ribeiro. Extraordinaria sensación, notas de fruta blanca y un fondo cítrico que se apoderan de ti. Toda la finura y la elegencia, tanto en sus aromas como en la boca. Con un fondo superior, de nuevo, notas cítricas y un intenso y emocionante final. Lo merece todo.

Edetaria Blanco 2015. Puntuación: 95. Precio: 22 euros. Garnacha blanca. D.O. Terra Alta. Bodega: Edetaria. Eterno, como el horizonte. Vivo, como la propia vida. Distinguido, excepcional. Un vino de la viña, con ciertos mimos en bodega para completar algo próximo a una obra maestra.

Ácrata Invierno 2015. Puntuación: 95. Precio: 25 euros. Monastrell. Vinos de Castilla y León. Bodega: Kirios de Adrada. Me repito como el año pasado con la misma puntuación, después de idénticas sensaciones. Y como no quiero cansarles mucho, les diré que es el placer hecho vino.

Gramona III Lustros 2010. Puntuación: 95. Precio: 25 euros. Xarel-lo y macabeo. D.O. Cava. Bodega: Gramona. Delicado, elegante, intenso por momentos, mantiene toda la esencia desde el principio hasta el final. Es grande, magnífico en su precio y además tiene carácter y personalidad.

Reserva Real Freixenet. Puntuación: 95. Precio: 25 euros. Macabeo, xarel-lo y parellada. D. O. Cava. Un lujo esa inmensa finura que en pocas ocasiones se puede sentir en vinos con tal precio de venta al público, esa esencia frutal, ese equilibro. Reserva Real es un lujo que se siente.

La Guía de Vinos 2018 se presentó en el Salón de Baile del Teatro Real de Madrid, durante el V Salón del Vino de ABC. El podio ha quedado ocupado por seis vinos, tres blancos, dos espumosos y un tinto. Adega do Moucho, Edetaria, Nora da Neve, Reserva Real de Freixenet, Gramona III Lustros y Ácrata Invierno son sus nombres, y casi todos ya han ocupado este lugar de privilegio en anteriores ediciones de la Guía. Han obtenido 95 puntos, máxima puntuación, y de los seis quiero destacar un blanco y un tinto: Adega do Moucho y Ácrata Invierno. Adega do Moucho es el primer vino blanco y se lo merece porque es el número uno por bondad, elegancia y finura. Tiene como base la uva treixadura y se elabora en Ribadavia, pueblo de la provincia de Orense. Ácrata Invierno es una muestra a partir de la uva monastrell, de la bodega Kirios de Adrada, situada en Adrada de Haza, provincia de Burgos.

El V Salón del Vino de ABC fue un éxito total de público, con la presencia de cientos de aficionados y profesionales del sector, y la gran colaboración ofrecida por Jamones Blázquez, Quesos l’Amelie y picos Quely. Durante su celebración se pudieron catar, además de las últimas citadas, elaboraciones procedentes de las siguientes bodegas: La Val, Palacio de Fefiñanes, Zárate, Enate, Las Moradas de San Martín, La Rioja Alta, Palacio, Muga, Paco García, Parés Balta, González Byass, Fuentes del Silencio, Torres, Merayo, Hispano Suizas, Barón de Ley y Marqués de Cáceres. De ellas, algunas acudían por primera vez al Salón, como Zárate, La Val, Enate, Las Moradas de San Martín, Fuentes del Silencio y Marqués de Cáceres.

Todas las bodegas, como ya es habitual, acudieron a este evento debido a que al menos uno de sus vinos ha sido puntuado con 94 puntos o más en la Guía. Y entre ellos quiero destacar algunas novedades, muestras que por primera vez han aparecido en nuestra publicación, como Zárate Balado y Sons de Prades, dos blancos de Galicia y Cataluña extraordinarios. Así, y junto con los vinos de 95 puntos, se muestra en la Guía el poder de los vinos y las variedades de uva blanca de España.