ANIVERSARIO 2009-2019: Una década de éxitos del CBS CBS, The British School of Seville celebra su décimo aniversario entre logros, retos, alegría y muchas ganas de seguir aprendiendo

ABC Educa Sevilla Actualizado: 02/10/2019 07:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El año 2019 es importante para todos los que forman parte de CBS, The British School of Seville. Hace 10 años, en este mismo mes de septiembre y gracias al sueño de algunas familias, nació este proyecto de futuro, un Colegio Británico privado en territorio español en el que se imparte el Currículum Británico. Ahora celebran este 10º aniversario entre logros, retos, alegría y muchas ganas de seguir aprendiendo juntos.

Si hay algo que caracteriza a todo el equipo del CBS liderado por el Director Agustín Aycart, es la constancia, la mirada siempre puesta en una meta común: la felicidad de los alumnos. Ha sido un camino con muchas escalas, hitos importantes que hacen mirar con esperanza hacia el futuro.

A finales del primer curso, en julio de 2010, se celebró el primer CBS Summer Camp, un campamento de verano inglés, dirigido a niños con edades comprendidas entre los 5 y 15 años, cuyo objetivo, es conseguir que disfruten de unas vacaciones veraniegas plenas, aprendiendo nuevas prácticas deportivas, y realizando actividades de ocio en un ambiente sano, divertido e inmerso en la lengua inglesa. Desde entonces, cientos de niños han pasado por este campamento y repiten esta maravillosa y divertida experiencia cada verano.

El siguiente paso fue abrir CBS Language Academy en Bormujos en el año 2013, y en 2015, le siguió la segunda academia en Bollullos de la Mitación. En estas se fomenta el aprendizaje de los idiomas a través de clases divertidas para todas las edades y todos los niveles. Cuentan con una metodología pionera con el fin de afianzar el aprendizaje de un idioma y, para ello, se realizan juegos y actividades lúdicas que ayudan a que los alumnos nunca pierdan el interés y las ganas de aprender. Hoy ya son mil alumnos los que estudian en estas academias.

En 2016 y como resultado del interés, tanto del propio colegio como de las familias, en el CBS, The British School of Seville – Colegio Británico de Sevilla comenzaron a celebrar conferencias educativas en las que tratar todos aquellos temas más importantes que conciernen a la educación de los niños y compartirlos con padres y educadores para mejorar la calidad de la enseñanza. Para ello, el centro invita a expertos de primer nivel en distintas materias que acuden cada mes de mayo a ayudarles con este propósito.

El año 2016 fue también en el que celebraron su primera ceremonia de graduación de Bachillerato y el primer Celebration of Achievement, donde reconocen a los alumnos con mejores resultados académicos y entregan los diplomas de Cambridge Outstanding Learner Awards, que son los premios a la excelencia que otorga Cambridge de forma anual a todos aquellos estudiantes que obtienen la mejor calificación en el Mundo, la mejor calificación en España y calificaciones sobresalientes en determinadas asignaturas a nivel de IGCSE, AS y AL. En los últimos años, los alumnos de CBS, The British School of Seville han sido galardonados con nueve de estos reconocimientos.

Como parte de la formación integral de los alumnos, hay cinco aspectos que quieren ayudarles a desarrollar desde el centro: El académico, el emocional, la creatividad, la madurez y por supuesto, la salud. Por ello, el curso pasado, se puso en marcha en el colegio una iniciativa enfocada hacia el aprendizaje de unos hábitos saludables de nutrición. Para ello, se han realizado talleres para los alumnos y familias y una conferencia sobre Nutrición. A la labor cotidiana del Departamento de Nutrición del colegio, cuya responsable es Alicia Aycart, que consiste en crear todos los días menús equilibrados, ricos y sanos, se le añade un servicio innovador que hasta ahora se ofrecía a través de la página web del colegio: Una app del Comedor CBS, que ofrece información detallada sobre el menú diario en el colegio, así como recomendaciones para los desayunos, meriendas y cenas, incluyendo la lista de la compra y algunas recetas; con el objetivo de alcanzar un adecuado equilibrio nutricional al finalizar el día, a disposición de todos los familiares del colegio y de los alumnos, si así lo desean.

Entre los últimos proyectos, se encuentra CBS Pre-School, el nuevo centro de educación infantil que acaba de abrir sus puertas este mes de septiembre en Bormujos, para que los niños de 0 a 3 años puedan empezar a disfrutar de su formación hasta la Universidad, en un entorno seguro, cómodo y familiar, donde los niños aprenden mientras juegan, interactúan y experimentan.

«Podemos decir con orgullo y satisfacción, que nuestro pequeño gran Colegio es un centro educativo referente en la provincia de Sevilla. Destacamos por nuestro sistema educativo de excelencia gracias al cual, nos han reconocido en varias ocasiones por los logros académicos de nuestros alumnos», indican desde el centro.

El colegio no busca únicamente estos logros académicos o reconocimientos, sino el inculcar en nuestros jóvenes el deseo de aprender por el mero hecho de saber y que sean capaces de pensar de manera crítica y creativa. Alumnos que sean capaces de expresar sus ideas con confianza y seguridad y que entiendan otros puntos de vista. «Queremos que, al graduarse, se lleven un aprendizaje que será válido para todas las etapas de sus vidas, que es el aprender a disfrutar el viaje hacia nuestras metas y mientras, abordar con entusiasmo lo que hacemos en cada momento. Por ello el lema de nuestro Colegio es “queremos que nuestros hijos sean felices mientras se forman para que lo sean en el futuro”», continúan.

Por último, el centro agradece en esta fecha especial a alumnos, personal docente y a las familias, por su presencia y compañía en cada una de las actividades que desarrollan y «por la fuerza que nos dais para persistir día a día en esta desafiante y hermosa tarea que elegimos. Gracias por confiar en el CBS».

«El CBS cuenta con un equipo ganador, un equipo que cuando perteneces a él, te sientes privilegiado, y así es como nos sentimos desde la Dirección, con Miss Samantha Clewer que se ocupa de todo lo que engloba el entorno CBS, con Mr. Trigo llevando la dirección docente del Colegio, con nuestros profesores, tutores, profesores de apoyo, jefes de departamentos y coordinadores.

Seguiremos con la misma ilusión que el primer día, con la firme intención de mejorar la calidad de nuestro desempeño y esforzarnos por responder de manera oportuna y efectiva a cada nuevo desafío. Esta década nos ha confirmado, que no hay éxito sin esfuerzo».

Más información:

https://colegiobs.eu/

Tel. 955 766 187