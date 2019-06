EDUCACIÓN CBS, The British School of Seville celebra la graduación de bachillerato con un emotivo discurso El director del centro, Agustín Aycart, se dirigió a los alumnos, profesores, familiares y amigos presentes

Alumnos, profesores, familiares y amigos asistieron el pasado 13 de junio a la ceremonia de graduación de Bachillerato del Curso 2018-2019 en CBS, The British School of Seville. El director del centro, Agustín Aycart, se dirigió a los presentes con este emotivo discurso:

«Queridos amigos, este es un momento muy especial para mí, porque es la culminación de una labor realizada con dedicación y esmero por parte de un gran equipo, que, con la confianza como bandera, ha sabido trabajar unidos a lo largo de los años que habéis estado en el CBS. Me estoy refiriendo a vuestros profesores, a vuestros padres y a vosotros mismos. Los primeros están hoy aquí presentes y orgullosos. Los segundos, ven cómo sus niñas y niños se hacen hombres y mujeres independientes. Y vosotros que habéis superado los años más importantes en la formación de grandes personas.

Sabed, que los que aquí nos quedamos, los que nos despedimos hoy de vosotros, los que os hemos dado la mano hasta hoy, no esperamos otra cosa de vosotros que sepáis llenar vuestro viaje de sentido, que sepáis disfrutar de vuestro camino.

Ya sé que estáis preparados para seguir las cartas marinas, las indicaciones de las estrellas, y las señales que os indicarán qué rumbo seguir, pero os quiero advertir de una señal, que, siendo la baliza más importante para seguir el rumbo correcto, se confunde con mucha frecuencia. Esta señal de la que os hablo es una flecha en la que pone la palabra «felicidad», pero… ¡Cuidado! ¡no la confundáis!, hay señales con la misma palabra, pero no son verdaderas, se distinguen porque vienen acompañadas de la palabra «atajo». Y no existe tal atajo al destino de la felicidad.

El rumbo al que apuntan estas falsas señales, es un rumbo muy fácil de seguir, ya que los vientos son favorables y soplan fuertes, el seguir este rumbo me aporta satisfacciones inmediatas, y el aire te permite respirar vapores de sustancias, que te ayudan a esconder las tormentas y dificultades del camino, pero no las quitan, con esta falsa apariencia, vas llegando a una zona donde las tormentas aumentan en fuerza y aparecen nuevas dificultades. Hay muchas posibilidades de naufragar siguiendo ese rumbo.

Sin embargo, si seguís la verdadera señal, en la que se puede leer «disfruta de tu esfuerzo hacia la felicidad». Aunque podáis ver las tormentas del camino con claridad, aunque el viento no sople tan favorablemente, siempre os va acercando hacia vuestro destino, porque la verdadera felicidad está en el camino. No esperes que ninguna situación te proporcione más satisfacción, del que ya hayas experimentado cerca de los que te quieren. Cuando te das cuenta de esto y lo valoras de verdad, es cuando estás preparado para llegar a tu destino.

En el puerto del CBS, de forma muy visible y en letras muy grandes, está escrito: «Queremos que nuestros hijos sean felices mientras se forman para que lo sean en el futuro».

Así que, al partir, debéis tener en cuenta dos cosas, son simples, pero el día que las dominéis, será el día que habréis pasado a la siguiente fase del camino de la vida. La primera es que la felicidad no es conseguir las cosas, sino el camino de conseguirlas. La segunda es que, para ser feliz tienes que ser quién eres y no quien quieren los demás que seas.

A la hora de hacer el programa del viaje, no os influenciéis por programas preestablecidos…si no os gusta el camino que os han programado, si no lo veis transitable, abrid nuevos caminos. Sed capitanes de los barcos que surcan los mares de vuestro futuro. No dejéis que vuestra historia se escriba mientras otro sujeta el lápiz.

Recordad que la vida no es pasar de etapa en etapa por cumplir un guión establecido… Ahora empezáis la carrera, en 4 años la terminaréis y podréis hacer un máster, luego podréis trabajar en puestos de poca influencia y así con 24 años podréis formar una familia, en 5 años más con 30 estaréis en cargos de gran importancia para nuestra sociedad…

No dejéis que nadie haga estas previsiones por vosotros, cada uno tiene su oportunidad en momentos diferentes. Eso sí, si la suerte existe que os encuentre disfrutando de vuestro esfuerzo.

Igual que puedo poner ejemplos de personas que consiguieron éxito y reconocimiento muy jóvenes, también conozco personas que consiguieron ser lo que querían ser a edades avanzadas, vosotros también los conocéis y si no… ¿Sabéis quien es Amancio Ortega? Fundó Zara a los 39 años, y ¿sabéis quién es George R. R. Martin? Autor de ‘Juego de Tronos’. Lo empezó a escribir con 50 años.

No existe un guión para seguir, cada uno debe escribir el suyo. Debemos disfrutar de nuestro esfuerzo, los logros serán una consecuencia de haberlo hecho.

Para terminar, os voy a pedir algo a todos:

Os ruego encarecidamente, que sigáis siendo buenas personas. Qué no perdáis nunca la alegría. Vivid todos los días con algo de risa y algo de reflexión. No pretendáis hacer cosas extraordinarias, haced que las pequeñas cosas ordinarias sean extraordinarias, y así entusiasmaros diariamente.

Alguien dijo: ‘No es posible lograr nada grandioso sin entusiasmo’.

¡Muchas gracias!»