EDUCACIÓN Excellence Program CEU: apuesta por el talento en Andalucía Clausura de curso y entrega de diplomas a sus alumnos

El Aula Ángel Herrera Oria del Campus CEU Andalucía de Innovación Tecnológica y Empresarial (CEU-CITEA) acogió la Entrega de Diplomas a los alumnos del Excellence Program que, con éxito, han superado este programa CEU, obteniendo el título de Máster in Leadership and Management.

Durante su formación -compaginada con el grado universitario- los alumnos han tenido la oportunidad de formarse en competencias y habilidades para el mejor desarrollo de su vida profesional: liderazgo, oratoria, idiomas, control económico, marca personal, trabajo en equipo…entre otras. Para ello han contado con sesiones presenciales impartidas por expertos de diferentes sectores profesionales, tutorías grupales y dinámicas, workshop en inglés, etc.

El Director de Desarrollo de Centros de CEU Andalucía, Jaime Javier Domingo, junto a la Directora Académica de CEU Cardenal Spínola, Beatriz Hoster, y la Responsable de Programas del Instituto de Posgrado, Myriam Navarro, entregaron la beca y el diploma que acredita a los alumnos haber finalizado con éxito este programa de fomento del talento. Felicitaron a las nuevas promociones por su esfuerzo, trabajo, constancia y dedicación, destacando de ellos su buen hacer en el ejercicio de su profesión. «Sentíos orgullos de estar donde estáis, de ser gente CEU. Sabemos lo que necesita el mundo laboral y trabajamos con vosotros para lograrlo, parapotenciar el talento que ya tenéis cada uno de vosotros y enfocarlo siempre al bien común. La responsabilidad es ahora también vuestra», destacó Jaime Javier Domingo.

En representación de los alumnos dirigieron unas palabras Enrique Belloso España y Maryam de Judá Valverde Jiménez. Compartiendo su experiencia, su desarrollo personal y profesional tras la realización de este programa.

El Excellence Program da la oportunidad a los alumnos de los grados universitarios con mejor expediente académico de aprender y abrir nuevos horizontes, ayudándoles a descubrir y potenciar sus habilidades y capacidades, encaminadas a su empleabilidad. Articulado en dos cursos académicos –Máster in Leadership and Management– ofrece la posibilidad de cursar a un tercer año de estancia en el extranjero, con el que el alumno obtendría el Máster in International Leadership and Management.