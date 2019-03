EDUCACIÓN Tres alumnas del CBS reciben Premios Cambridge en los exámenes de noviembre de 2018 Entre ellos el más alto reconocimiento de Cambridge Assessment International Education

Tres alumnas del colegio CBS, The British School of Seville, han recibido premios por sus magníficos resultados en los exámenes de Cambridge de Noviembre de 2018, entre ellos el más alto reconocimiento de Cambridge Assessment International Education.

Así, las alumnas premiadas en los exámenes de Cambridge de Noviembre 2018 han sido Anabel Navas Cervera (Top in the World for Cambridge International A Level Spanish), Carmen Barroso Carmona (High Achievement for Cambridge International AS Level Physical Education) y Luz Barbero Morales (High Achievement for Cambridge International AS Level Spanish Language).

Los premios a la excelencia académica «The Outstanding Learner Awards» son otorgados por Cambridge de forma anual a todos aquellos estudiantes que obtienen la mejor calificación en el Mundo, la mejor calificación en España y calificaciones sobresalientes en determinadas asignaturas a nivel de IGCSE, AS y AL.

En los últimos años, los alumnos de CBS, The British School of Seville han sido galardonados con nueve de estos reconocimientos.

CBS ha estado posicionado tres veces en el número uno del ranking en el mundo entre 10.000 centros educativos de 160 países, una vez en el número uno del ranking en España y ha obtenido cinco reconocimientos a un logro de excelencia entre más de 80 centros que utilizan la plataforma examinadora Cambridge International Examinations.

«Para mí como director es un verdadero orgullo ver que los alumnos que estudian con nosotros, no sólo están preparados para llegar a lo más alto, sino que además lo hacen con ganas y disfrutando del camino que les lleva a la cima», indica Agustín Aycart, Director de CBS, The British School of Seville. «Con estas tres alumnas ya son 9 los que animan dentro del CBS al resto de sus compañeros a esforzarse al máximo, pero siempre disfrutando de ese esfuerzo».

Cambridge Assessment International Education prepara a los estudiantes de la escuela para toda la vida, ayudándolos a desarrollar la curiosidad y la pasión duradera por el aprendizaje. Son parte de la Universidad de Cambridge.

Cambridge Pathway brinda a los estudiantes un camino claro para el éxito educativo entre los 5 y 19 años de edad. Los centros pueden adaptar el plan de estudios en función de cómo desean que aprendan los estudiantes, con una amplia gama de temas y formas flexibles de impartirlos. Ayuda a los estudiantes a descubrir nuevas habilidades y una visión del mundo más amplia así como a utilizarlas en su vida cotidiana.