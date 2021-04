Mateo González SEGUIR Actualizado: 28/04/2021 11:13h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aïssa Mandi no seguirá en el Real Betis la próxima temporada. El central internacional por Argelia ya ha tomado su determinación y se marchará a otro club. Tiene consolidado el acuerdo con el Villarreal. Según algunas fuentes estaría ya firmado el contrato por las próximas cuatro temporadas, previo paso del reconocimiento médico, y según otras aún no ha estampado su rúbrica pero tiene un pacto verbal con el club castellonense, rival del Betis en la lucha por la Liga Europa. Es esta última circunstancia la que hace más delicada la situación actual de Mandi en la plantilla verdiblanca de cara a los cinco últimos encuentros. El zaguero está ofreciendo un nivel excelente en los últimos encuentros, como ya demostró siendo de los mejores del equipo en las dos porterías a cero ante el Athletic y el Real Madrid, pero cualquier error en el tramo final que perjudique al Betis y beneficie al Villarreal puede ser malinterpretado. Ahí está la gestión de Manuel Pellegrini para ver quién juega en la defensa. El domingo ante el Valladolid se verá su primera decisión.

El Betis no ha hecho una buena gestión en la fase final del asunto Mandi. Fue contratado por algo más de dos millones de euros en el verano de 2016 procedente del Stade de Reims como apuesta de Miguel Torrecilla avalada por Gustavo Poyet. Ha sido titular con todos los entrenadores que ha tenido en el club verdiblanco y acumula 172 encuentros oficiales como verdiblanco. El técnico que más lo valoró fue Quique Setién. Lorenzo Serra Ferrer no coincidía con el cántabro en su apuesta fija por Mandi. Y en esos dos años no hubo ningún acercamiento para renovar el contrato del argelino mientras aterrizaban en el club Feddal, Bartra y Sidnei, jugadores que llegaban con salarios más elevados. Y eso siempre influyó en los diálogos con el argelino. Tras la salida de Serra, el club bético recibió una propuesta para la salida del central, pero estaba lejos de las cifras que pedía la entidad, superior a los diez millones de euros.

Tardó un tiempo el Betis en sentarse de nuevo con Mandi, que ganó la Copa de África con su selección. El diálogo parecía avanzar pero después se frenó porque el futbolista estaba pendiente de firmar con una agencia de representación. El tiempo fue pasando y llegaron las primeras propuestas firmes que no obtuvieron la respuesta deseada. El jugador apostaba por esperar señalando que quería decidirse por un proyecto deportivo que le interesara y esperaba la evolución del Betis. Mejoró el club verdiblanco, que ahora está sexto clasificado, pero la propuesta económica no le convenció. Tampoco Antonio Cordón, que ha dejado en su debe esta salida sin percibir ingreso alguno de un titular indiscutible con 29 años y al que el entrenador valora mucho. Tal y como está el mercado es un error importante.

Hace semanas que en el Betis tienen claro que Mandi no iba a continuar pero la irrupción del Villarreal, avanzada por Mediterráneo, no se ha conocido hasta las horas más recientes. El futbolista y su agente niegan que esté la operación cerrada pero hay indicios de que será su destino. Lo cierto es que el equipo de Fernando Roig sí cuadra como futuro de Mandi, dado que el futbolista no ha tenido las ofertas deportivas tan interesantes que esperaba en este mercado. Económicas sí hubo pero de otras ligas menos competitivas y para una tranquila retirada pero el central quiere seguir compitiendo en la élite y da la sensación de que finalmente ha visto que su etapa en el Betis es suficiente con el lustro que va desde 2016 a 2021.

Diálogo constante con Mandi

Desde el club han vuelto a hablar con Mandi buscando serenidad en esta situación. Se trata de un futbolista que siempre ha sido ejemplar en su comportamiento en el vestuario y al que han destacado muchos técnicos y compañeros por su cuidado de cada detalle con el físico, alimentación y preparación en general. Y confían en que todo siga siendo así en este final de campaña que será muy raro en la persecución del objetivo europeo y con muchos ojos tratando de encontrar en su nuevo destino la explicación de los errores que pueda cometer el jugador.

Se trata de una situación que ya han vivido otros jugadores en el pasado bético pero desde el otro lado como Pau López, Inui, Canales o, sin ir más lejos, Rui Silva. Sin embargo, el Betis está ahora en la lucha por Europa y cualquier distracción en este sentido le puede afectar. Mandi no empezó ayer el entrenamiento con sus compañeros pero se espera que pueda estar hoy. Ahora se comprobará si Pellegrini sigue contando con él como titular o le da la opción a Bartra, que ha rendido a buen nivel en los dos encuentros tras su reaparición.