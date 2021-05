Betis - Granada: Con la duda de Rui Silva

Jesús Sevillano SEGUIR Sevilla Actualizado: 04/05/2021 08:20h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si el nombre de la actualidad bética durante la semana pasada fue el de Aïssa Mandi, después de conocerse que no renovará con el Betis porque tiene un acuerdo para las próximas temporadas con el Villarreal, y la idoneidad de su titularidad en los onces de Pellegrini, dado que el Betis y el cuadro castellonense están peleando por conseguir un plaza europea para la próxima temporada, en los próximos días el nombre que acaparará páginas de periódicos y minutos en las emisoras de radio será el del portero Rui Silva.

Desde hace varios meses se viene informando de que el portero luso tiene un acuerdo con el Real Betis a partir del próximo 1 de julio, algo que aunque no es oficial por ninguna de las dos partes, sí es oficioso desde el mes de febrero, fecha en la que el Granada confirmó la marcha del portero portugués al término de la presente temporada al no renovar su contrato más allá del 30 de junio de 2021. El pasado 4 de febrero, ABC de Sevilla informaba que Rui Silva es el primer fichaje del Real Betis para la temporada 2021-22, club con el que firmará, según la misma información, por las próximas cinco temporadas. El propio Rui Silva, el día 7 del mismo mes de febrero, declaró sobre su futuro que «estoy representando a un excelente club, que me dio todo y eso es lo que tengo que respetar hasta el último día de contrato. Eso es lo que haré». Pero no está nada seguro que el portero, que ya es internacional con Portugal, sea de la partida el próximo lunes con el cuadro nazarí en el Benito Villamarín ante el Betis.

Y es que, unos problemas musculares, según el parte médico oficial del conjunto granadinista, han impedido a Rui Silva jugar ante el Barcelona y el Cádiz. En concreto, el portero de Maia sufre una elongación en el aductor izquierdo, lo que le ha hecho no estar a disposición de Diego Martínez. Ha sido el portero Aarón Escandell, habitual suplente de Rui Silva en la presente temporada, el que ha defendido con acierto la portería del Granada tanto en el Camp Nou, encuentro que los rojiblancos ganaron por 1 a 2, como en Los Cármenes ante el Cádiz (0-1). En la capital nazarí nadie sabe qué ocurrirá con Rui Silva de aquí a que acabe la temporada. Es duda para el choque ante el Betis, pero teniendo en cuenta que Aarón tiene contrato en vigor con los rojiblancos, el de Carcagente podría seguir como titular.