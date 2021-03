Betis Perdió el camino al gol El Betis había marcado al menos un tanto en los 16 partidos jugados entre el 20 de diciembre y el derbi del pasado domingo

Día complicado en Heliópolis por la derrota sufrida en el segundo derbi de la temporada. No hubo resultado positivo para el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini. Se acudía con expectativas a Nervión para tratar de dar continuidad a la buena imagen mostrada en el derbi de la primera vuelta liguera. Pero en esta ocasión ni siquiera pudo el equipo verdiblanco sumar un punto.

Racha interrumpida

Acudía el Real Betis al Ramón Sánchez-Pizjuán tras sumar un ilusionante cuatro de cuatro en el campeonato liguero. Victorias conseguidas de manera consecutiva contra el Villarreal (1-2), Getafe (1-0), Cádiz (0-1) y Alavés (3-2) que permitieron al equipo de Pellegrini crecer en la tabla y entrar de lleno en la pelea por una plaza europea. El equipo verdiblanco afrontó la visita a Nervión con ilusión, pero no pudo ser. Hace poco más de un mes, el Betis sufrió en apenas tres días la eliminación en los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Athletic y una derrota en LaLiga ante el Barcelona. Sin embargo fue capaz de levantarse para iniciar, precisamente en el campo del Villarreal, la racha que le permitió sumar doce puntos de doce posibles. Dentro de 72 horas, con motivo de la visita del Levante al Benito Villamarín, se comprobará cómo han asimilado los futbolistas de Pellegrini lo ocurrido en el segundo derbi de la temporada. El Betis afronta las últimas once jornadas del campeonato desde la sexta posición, a tres puntos del quinto, la Real Sociedad, y con dos de diferencia respecto al séptimo, el Villarreal. El Betis tiene en el Benito Villamarín partidos contra el Levante (jornada 28), Atlético de Madrid (j. 30), Athletic (j. 31), Valencia (j. 33), Granada (j. 35) y Huesca (j. 37). A domicilio, los verdiblancos se enfrentarán al Elche (j. 29), Real Madrid (j. 32), Valladolid (j. 34), Eibar (j. 36) y Celta (j. 38).

No hubo gol

No pudo el equipo verdiblanco prorrogar la buena racha de resultados ligueros. El domingo ocurrió algo que no pasaba desde hacía tiempo. El Betis se quedó sin ver portería, circunstancia que no se daba desde el 20 de diciembre cuando en partido de la jornada 14 perdió por 2-0 en la visita al campo del Granada. Desde entonces, el equipo de Pellegrini disputó 16 encuentros oficiales entre LaLiga y la Copa del Rey y en todos ellos marcó al menos en una ocasión. El domingo, en uno de los compromisos más significativos de la temporada, el Betis se quedó a cero, algo que ya ocurrió en el derbi de la pasada temporada disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán (2-0). Los últimos goles marcados por el conjunto de Heliópolis en Nervión se localizan en abril de 2019, cuando el Betis perdió 3-2. Lo Celso y Tello fueron los autores de los tantos. Para localizar un triunfo verdiblanco a domicilio contra el eterno rival hay que remontarse a enero de 2018, día en el que el Betis ganó por 3-5.

Polémica arbitral

La acción que tuvo como protagonistas el domingo a Bono y Canales se convirtió en una de las imágenes del derbi. Mateu Lahoz decidió que no era merecedora de penalti. La jugada se convirtió en uno de los asuntos comentados por los aficionados en las horas posteriores al derbi. «Mi sensación es que toco balón y luego me toca él. Pero no valoro más porque me va a perjudicar», señaló el propio Canales justo tras el partido. Minutos más tarde, Pellegrini dijo que «el árbitro es el que decide».

Sin acierto

No es raro que en los derbis haya espacio para la polémica arbitral, pero en el caso del partido del domingo, el análisis verdiblanco debe ir mucho más allá de lo ocurrido en la jugada de Bono y Canales. El Betis empezó a perder el partido en una jugada mal interpretada por los centrales y el portero. Las pesadillas defensivas, que tantas veces han acompañado al equipo, se repitieron con la acción del 1-0. Además, el gol señaló otro de los aspectos a estudiar con detenimiento en Heliópolis, el de la portería. En el área contraria tuvo el Betis algunas opciones. Centímetros separaron a Borja Iglesias de algún remate y a Fekir de encontrar portería casi en el último instante. Pero no fue suficiente. Además, en esta ocasión no tuvieron el efecto deseado los cambios de Pellegrini. En otros encuentros, el pasado lunes sin ir más lejos, el Betis ganó gracias a goles marcados por futbolistas que salieron en la segunda parte. En el derbi, sin embargo, ninguno de los cuatro cambios realizados por el técnico consiguieron darle un giro al juego. Además, futbolistas como Tello y Lainez, se tuvieron que conformar con seguir los 90 minutos desde la zona de suplentes.