Lorenzo Serra Ferrer es uno de los accionistas del Betis implicado en la conversaciones para la alternativa a la actual directiva verdiblanca. El que fuera entrenador y director deportivo del equipo hasta el verano de 2019 ha señalado que el actual proyecto muestra síntomas de «agotamiento».

En una entrevista concedida a la Cadena SER, el balear ha comentado que la creación de este bloque alternativo «obedece a que, tras las conversaciones con estas personas que tienen un grupo accionarial importante además de su beticismo, decidí apoyarles por ir al rescate del Betis ante las muestras de agotamiento de este proyecto. Hay una serie de problemas muy focalizados unido a unas decisiones con la sensación de ser faltas de conocimiento y dando bandazos. Esta gestión está dañando la imagen y las posibilidades de lo que es el Betis y a partir de aquí o le apoyamos y ayudamos o esto se va a convertir en algo muy grave».

Sobre sus posibilidades de salir triunfadores de la junta de accionistas del próximo 21 de diciembre por sumar las acciones suficientes ha manifestado que «No, yo creo que no depende de aglutinar las acciones suficientes, lo dirá el bético de a pie que es el que tiene que tener la fuerza porque el Betis es de los béticos o así lo proclaman algunas personas. No tenemos esa necesidad imperiosa de sacar mayoría absoluta. Es un grupo de béticos que quiere aportar ideas que den estabilidad al club».

«Es una corriente que necesita el club de autocrítica y ver las cosas de otra manera es un grupo igual que el que ahora está que tiene el beneplácito de la gente que lo ha votado», ha asegurado sobre el proyecto del que es una de la cabezas visibles ju junto a Francisco Galera, Rafael Salas, Caro Ledesma. «Cualquier persona que forma parte del Betis tiene que saber que puede aportar y expresar su idea y cómo ve el fútbol. Lo demás sería una falta de respeto».

Sobre si su proyecto perdiese en la próxima junta de accionista él desistiría definitivamente de relacionarse con el Betis ha asegurado que «yo seguiré siendo bético todo el resto de mi vida. Ahora me toca ser bético de a pie y tengo unas acciones que indiscutiblemente el 21 van a representar un mínima parte de lo que es el accionariado pero si nos toca esperar porque el beticismo lo considera y seguir expresando la idea hasta estemos en la senda de recuperar la grandeza y el esplendor del Betis».

Fue cuestionado sobre esos problemas que tiene el club de Heliópolis que él considera focalizados. «Si repasamos un poco la manera de decidir tiene que ser un poco más amplio y con personas de un calado profesional. Estamos de alguna manera en un proyecto en el que el agotamiento y la desilusión está de manifiesto y ver que el crecimiento es cero deportiva y económicamente. La situación económica es muy grave y hay que buscar las soluciones donde no sean tan costosas y tratar al beticismo como se merece. En todos estos problemas del covid y de falta de estabilidad y ambición de cara a lo venidero se tiene que volver a replantear y buscar otros caminos que nos lleven a esta senda», ha aseverado.

«Esta toma de decisiones no está bien sustentada en lo que puede ser el Betis y el beticismo. El que ignora al beticismo comete un error grandioso y estamos viendo que se hace. A partir de aquí no se ha tenido este liderazgo para cambiar algunas cosas, que cada temporada es necesario, pero también no dar estos tumbos de secretaría técnica, entrenadores, jugadores, que a veces es un despilfarro», ha puntualizado Serra Ferrer.

Sobre las casuísticas que puede encontrarse en un futuro ha manifestado que «conozco todos los problemas que puede haber y todos los obstáculos pero uno responde con firmeza a su conciencia, a partir de aquí añado el respeto que le tengo al beticismo».

También le preguntaron si el hecho de que su persona estuviera en el proyecto era algo vital a lo que ha contestado que «yo no he participado en esas conversaciones, esto no era la cuestión. El personalismo en el Betis no puede existir».

«Me da la impresión cuando leo y escucho algunas entrevistas y noticias que no obedecen a la verdad y es muy triste y un flaco favor que le hacen al Betis. En el Betis uno tiene que ser mas leal en responder a lo que es hacer un Betis mejor pero sin autocrítica y sin servir de alguien por el bien de un grupo determinado. El Betis necesita una parte crítica exigente», ha manifestado.

Por último, sobre si podrán obtener el apoyo suficiente en la próxima junta y si hay accionistas que podrían cambiar su voto ha comentado que «creo que sí hay apoyo hay mucha gente que ha expresado su inquietud en el devenir del club y está preocupadísima»