Betis Tiempo para dar muestras de la capacidad competitiva del plantel Superado el escollo del Mutilvera, y con el respaldo del derbi, el Betis afronta un calendario que revelará para qué está el equipo de Pellegrini

La temporada 2020-21 no es fácil. Esta oración parece una perogrullada pero no lo es tanto cuando se atiende a las circunstancias que están rodeando a una temporada que comenzó condicionada y que se desarrolló muy comprimida para todos los equipos ya que el calendario no iba a permitir muchos días para preparar recuperarse de un partido y, también, para preparar el siguiente. Esta coyuntura se ha hecho más dura para los equipos europeos, que compiten todo el año, pero este mes de enero iguala a todos en las condiciones, ya que este inicio del año es cuando aprovecha la RFEF para darle el gran arreón a la Copa del Rey. Un torneo copero en el que el Betis aseguró el pasado miércoles su continuidad con una victoria ante el Mutilvera, al que derrotó por 1-3, remontando el tanto inicial de los locales.

Hoy los verdiblancos conocerán a su próximo rival en un torneo que comprime enero y que pone a prueba la solvencia de las plantillas de los equipos de Primera división ante la ilusión de los equipos de menor categoría en sus primeras rondas. Que se lo digan si no al Atlético, caído en Cornellá poco después del pase de los béticos. El conjunto de Manuel Pellegrini logró un triunfo esperado, todo lo que no fuera eso se hubiera considerado una catástrofe, pero esa victoria además sirvió para darle continuidad a la buena imagen del equipo verdiblanco en un derbi en el que hizo más méritos que el punto que finalmente sumó a su casillero.

Sin embargo, de poco sirve lo logrado para lo que se le avecina al Betis en los próximos días. Una sucesión de partidos que pondrá a prueba las virtudes y defectos de una plantilla con la que Manuel Pellegrini debe aspirar a acercarse a posiciones europeas y, por qué no, a competir hasta las últimas rondas en la Copa del Rey. Para ello, obviamente, necesita el chileno del rendimiento de la denominada segunda unidad. El duelo ante el Mutilvera, al que llegó el entrenador verdiblanco con varias bajas por coronavirus y otras por lesión, lo pudo sacar el Betis con la aportación de jugadores con poco protagonismo todo el año como Juanmi, Akoukou o Rodri, además de un Diego Lainez que está mostrando estas últimas semanas que quiere ser importante esta campaña en el once bético.

Y es que se le acumulan las fechas en rojo en el calendario de Manuel Pellegrini. Sin ir más lejos, este lunes tendrá que visitar al Huesca en el, seguro, helado Alcoraz. Un equipo que peleará por no bajar hasta el final y donde el Betis está obligado a sumar de tres si no quiere que las posiciones europeas se alejen y, de paso, aparezcan las dudas que han rodeado a este irregular conjunto verdiblanco. El once aragonés es colista, pero el Betis ya puso comprobar que no es fácil jugar en El Alcoraz, y menos con casi diez grados bajo cero que se esperan en la capital oscense. Es el tipo duelo en el que la actitud hace mucho, ya que el ambiente, frío y sin público, no invitará a grandes alardes.

Tras el duelo en tierras aragonesas, el Real Betis deberá jugarse de nuevo el pase a los octavos de final de la Copa del Rey. Su rival, al que conocerá hoy, obligará a Manuel Pellegrini a gestionar al equipo para ser lo más competitivo posible antes de recibir, el fin de semana siguiente, a un Celta de Vigo que ya ha vivido un descalabro copero pero en crecimiento en LaLiga. Para esa nueva ronda copera podría disponer el técnico de los últimos afectados por coronavirus Joaquín, Guardado y Montoya (Álex Moreno seguro que estaría tras Huesca si todo transcurre con normalidad).

Tras el envite ante el rival por determinar en la Copa, el citado duelo ante el Celta y un nuevo encuentro liguero, tres días después, en Anoeta ante una Real Sociedad que este año está mostrando importantes credenciales para aspirar a pujar por plazas europeas. Días más tarde tendría, en el caso de derrotar a su rival de dieciseisavos, el duelo de octavos de la Copa del Rey, que precederá al Betis-Osasuna del último día de enero.

Sin duda, un ritmo competitivo que requerirá la mejor versión de una plantilla con la que Manuel Pellegrini alternará para buscar un equipo reconocible y sobre todo, competitivo. Es lo mínimo que le exigirá el aficionado a los suyos, y lo que intenta encontrar su entrenador. Al fin y al cabo, la regularidad trae el éxito.