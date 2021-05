Betis Xavi: «Claudio Bravo es un ejemplo de personalidad y liderazgo» «Incluso en su primer año en el Barcelona ya era un tipo que se hacía escuchar», cuenta el ex del Barça y actual técnico del Al-Sadd

A sus 38 años está siendo una de las piezas clave para Manuel Pellegrini en el Betis. Claudio Bravo, fraguado en la máxima élite, aporta empaque y personalidad desde la portería. Tiene contrato en Heliópolis por un año más, pero su obsesión en estos momentos no es otra que la de conseguir el objetivo de la clasificación para la Europa League. Los elogios hacia el veterano guardameta llegan ahora de un antiguo compañero y referente del fútbol español como Xavi Hernández, quien sigue viendo a Bravo entre los mejores guardametas del mundo.

Figura del mejor Barcelona de la historia y campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, Xavi es actualmente el técnico del Al-Sadd de Qatar. Compartió grandes momentos con Claudio Bravo en el Barça. En declaraciones a ESPN, el excentrocampista de Terrassa ha hablado maravillas del portero del Betis y de su compatriota chileno Alexis Sánchez, con el que igualmente compartió vestuario en el conjunto azulgrana.

«Claudio es un ejemplo de personalidad y liderazgo. Alexis es otro ejemplo de profesionalismo. Para mí fue un futbolista espectacular que no tuvo la suerte, porque en esos años no ganamos demasiado en la época del Tata Martino. Han ganado Copas América, han competido en Mundiales muy bien y realmente han sido dos ejemplos de adaptación al Barça, que no es fácil«, aseguraba Xavi.

El exinternacional español insistió de esta manera en el carisma de Bravo, una virtud que sigue exhibiendo en el Betis. «Claudio llegó con más edad que Alexis. Claudio era serio, trabajador, profesional y con una capacidad de liderazgo que incluso en su primer año en el Barcelona ya era un tipo que se hacía escuchar. No es casualidad que fuera capitán de la selección chilena. Sólo tengo halagos para ellos. A nivel personal, que es lo queda, los dos han sido ejemplares«, añadió.

Para finalizar, Xavi recalca que «sólo puedo hablar maravillas, tanto de Claudio Bravo como de Alexis. De hecho, todavía hablo algunas veces con ellos. Son realmente dos ejemplos de adaptación al Barcelona, a su forma de jugar, los dos muy competitivos«, concluyó.