Cuando Van Wolfswinkel rompió el sueño del Sporting en la Copa con el Betis El delantero holandés marcó dos goles (3-3) en el partido de vuelta; el encuentro se jugó hace cinco años y un mes

En el recuerdo de los aficionados del Betis y el Sporting debe quedar la eliminatoria de la Copa entre ambos equipos en la temporada 2015-16, dos partidos que tuvieron distinto color. En el Benito Villamarín, el duelo acabó por victoria de 2-0 para los locales, mientras que en el partido de El Molinón el encuentro finalizó con el resultado de 3-3. El Sporting creyó en la remontada y llegó a ponerse con un 3-1 en el minuto 72.

Los hombres de Pepe Mel sufrieron muchísimo para aguantar el marcador favorable que consiguieron en el primer duelo. El Sporting no ahorró esfuerzos para los partidos de Liga y, con muchos jugadores poco habituales sobre el campo, salió desde el primer minuto a por el triunfo. El cuadro asturiano se adelantó pronto en el marcador con un tanto del colombiano Bernardo Espinosa en el minuto 14 y no supo aguantar esa ventaja mucho tiempo, porque el holandés Ricky van Wolfswinkel se encargó de empatar el encuentro antes del final de la la primera parte. El 1-1 no frenó al Sporting, que con la salida al campo de Alen Halilovic recuperó empuje para asustar a su rival. El croata se encargó de adelantar en dos ocasiones a su equipo y, con el 3-1 y a un solo gol de la remontada, la escuadra de Abelardo Fernández rozó el cuarto gol que le otorgaba la clasificación.

Sin embargo, el Betis, al final, con su rival volcado, marcó dos goles, obra de van Wolfswinkel y de Álvaro Cejudo, que acabaron con las ilusiones de todo el estadio de El Molinón. Van Wolfswinkel fue noticia este verano tras superar una aneurisma cerebral que le impidió realizar su trabajo hace justo un año. En un duelo de la Liga Europa con el Basilea, su actual equipo, ante el Lask Linz sufrió una contusión tras la que le diagnosticaron esta dolencia y tuvo que estar seis meses alejado de los terrenos de juego. «Me asusté mucho. No teníamos idea de lo que era ni de los peligros que podía comportar. Fueron días difíciles en el hospital. No pude jugar por seis meses. No pude entrenar, no pude hacer nada. En mi primer día fuera del hospitel le compré flores a mi esposa y le pedí disculpas por los próximos meses, porque sabía que iba estar malhumorado», confesaba el holandés en la BBC.