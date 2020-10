Real Betis Diego Lainez: «Quisiera jugar más, pero debo trabajar para ganarme un puesto» El mexicano quiere convencer a Pellegrini de que merece más minutos y espera un buen resultado ante el Atlético

Diego Lainez no tiene mucha continuidad desde que llegara al Betis, sus chispazos de calidad no le han permitido ser un habitual en las alineaciones, pero eso no quiere decir que el mexicano baje los brazos y no siga preparándose para tener la confianza de Manuel Pellegrini esta temporada. «Obviamente quisiera jugar más, pero es algo que tengo que trabajar, ganarme un puesto, y la clave es trabajar para ayudar al equipo más de cerca. Hay mucha competencia en el equipo», reconocía el futbolista en Cope Sevilla.

Cuestionado sobre en qué aspectos debe mejorar él para tener más opciones, Lainez señalaba que «en todos los puntos se puede mejorar: físico, mental y táctico. No hay que ponerse un tope. Yo trabajo para estar de la mejor forma, las decisiones las toma el míster y nosotros las acatamos». Un Pellegrini del que comentaba que «es un técnico que le gusta aportar mucho al jugador. Siempre me aporta algo en el entrenamiento, también incrementa los puntos en los que lo haces mejor».

Este verano hubo algún club que preguntó por el joven delantero mexicano, pero ni el Betis ni el jugador estaban por la labor de romper su vinculación. «Creo que el objetivo siempre ha sido estar en el Betis y hacerlo de la mejor manera. Estoy aquí para ayudar al Betis, si hubo o no ofertas ya pasó, estoy centrado en dar lo mejor de mí al equipo. El club me ha expresado su confianza en mi y en mi juego, yo también confío en el club y por eso seguimos aquí», aseveró.

Lainez interpeló a sus compañeros a olvidar ya las polémicas arbitrales del último partido y prefirió centrarse «en lo que podemos hacer nosotros, en lo que está en nuestras manos. Somos un equipo muy exigente en el plantel, tratamos de cambiar lo que ocurrió en el partido pasado y ahora buscamos dar lo mejor este fin de semana y traernos el mejor resultado posible».

El ex jugador de América reconoció que «me siento muy querido en mi país, me alegra que la gente me apoye mucho (por aquello de 'metan a Lainez')» y que su ídolo de la infancia es Messi.