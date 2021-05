Eibar - Betis: Con segundas partes así no se va a ningún lado (1-1)

Jesús Sevillano SEGUIR Actualizado: 13/05/2021 22:59h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mal partido del Betis en Ipurúa frente al Eibar en el encuentro de la 36ª jornada de LaLiga Santander. Los de Manuel Pellegrini desaprovecharon una oportunidad clara de confirmar su billete europeo para la próxima temporada tras empatar (1-1) en territorio guipuzcoano. Guardado adelantó pronto al Betis, en el minuto cuatro, con un zurdazo con la pierna izquierda que un toque de Atienza hizo que Dmitrovic se despistara, y Sergi Enrich, ya en el tramo final del encuentro encontró el premio que el equipo de Mendilibar estuvo buscando en todo el segundo tiempo.

La puesta en escena del Betis en Ipurúa fue inmejorable. Pellegrini había hecho cinco cambios respecto al once inicial que saltó al Villamarín el lunes para jugar ante el Granada, entre ellos Canales. Sorpresa para empezar. Pero pasados cuatro minutos desde que el colegiado diese el pitido inicial los verdiblancos se pusieron por delante en el marcador. Emerson peleó y ganó un balón dividido en el centro del campo y la pelota le llegó a Lainez, una de las novedades en el once. El mexicano avanzó hacia el área con Diop delante. No decidió el '20' bético encarar sino que se fue abriendo hacia el centro del área. Arrastró a un par de jugadores rivales. También lo hizo Fekir, que llegaba por detrás. Pero Lainez sacó la pelota hacia Guardado que se encontraba en el centro. El mexicano, que ejerció de capitán, no se lo pensó, sacó su pierna izquierda a relucir y envió un zapatazo a la portería, que rozó en Atienza y se coló en el marco defendido por Dmitrovic, que cuando quiso reaccionar ya se encontró el balón muy encima.

El Betis se ponía en ventaja en el marcador muy pronto. Y el Eibar apretaba a los verdiblancos. Álex Moreno, otra de las novedades en el once, lo pasó bastante mal durante el primer tiempo con las entradas por su flanco de Bryan Gil y Correa desde el lateral. Pero el equipo armero no lograba combinar con claridad, ni por el centro ni con balones desde las alas, con Sergi Enrich ni Kike García. Tuvo Tello en el minuto 18 una clara ocasión para ampliar la ventaja en el marcador. El sabadellense, que también volvía al once, ganó una pelota en el centro del campo y avanzó en carrera hacia el área. No le salía ningún jugador rival, pero el extremo se fue escorando, en la línea de fondo y sacó el disparo. El meta serbio evitó el 0-2 y mandó la pelota a córner.

Los minutos pasaban y el Betis empezaba a encontrarse cada vez más cómodo sobre el terreno de juego, ya que el Eibar llegaba con apenas peligro a la meta defendida por Bravo. Justo antes del descanso, Fekir tuvo otra clara ocasión para marcar el 0-2. En el minuto 44, apertura en el centro del campo de Tello para la entrada de Fekir por la izquierda. El francés se metió en el área, trató de driblar a su par y consiguió sacar un disparo seco con su pierna izquierda que sacó Dmitrovic. El rechace le llegó al propio jugador francés, que logró sacar el balón hacia su izquierda, hubo pase de la muerte para Tello, que se encontraba en el punto de penalti pero la pelota salió rebotada a córner, que se sacó sin consecuencias.

Con el 0-1 se fue al descanso el partido. El Betis, entero e intentando tener alguna llegada clara para intentar cerrar el encuentro. Y el Eibar que tenía el balón pero que no llegaba con claridad a las inmediaciones de la defensa y el portero béticos.

Pero los armeros tuvieron la mejor ocasión de la segunda parte. Bravo salvó al Betis en el minuto 63. Un saque de esquina botado a la derecha de la portería bética lo cabeceó Sergi Enrich hacia la portería, pero el meta chileno le pegó un manotazo al balón para evitar que el equipo de Mendilibar pusiera el 1-1 en el marcador. Pellegrini empezó a mover al equipo. Entraron Loren, Rodri, Aitor Ruibal y Canales.

Iba muriendo el partido. El Eibar martilleaba la portería de Bravo con centros peligrosos y en el minuto 82 llegó el empate para los armeros, merecido, porque el segundo acto del Betis fue muy malo. Un centro de Róber Correa desde la banda derecha lo cabeceó al fondo de la portería del Betis, tras error en la salida de Bravo y floja defensa de Bartra, Sergi Enrich para poner el 1-1 en el electrónico. Gran centro del lateral y el delantero mallorquín mantuvo un halo de vida para su equipo.

El Betis deberá esperar ahora al choque de la penúltima jornada frente al Huesca para confirmar su billete europeo a la espera de confirmar si será la Europa League o la Conference League la competición que jugaría la próxima temporada.