Joaquín contra Nino, veinte años después

Era el diez de septiembre del año 2000. El Betis y el Elche navegaban en aquella temporada en la Segunda división del fútbol patrio, aunque los verdiblancos eran uno de los equipos favoritos para conseguir el ascenso a Primera, en su caso, sólo una temporada después de haber perdido la categoría. Aquel día, en envite que se disputó al mediodía en el estadio Benito Villamarín, dos jóvenes futbolistas que daban sus primeros pasos en el balompié profesional y que están cumplimentando una prolífica carrera, se enfrentaron por primera vez. Hablamos de Joaquín Sánchez y de Juan Francisco Martínez, «Nino». Se da la circunstancia de que exactamente veinte años, un mes y veintidós días después Joaquín y Nino tienen la oportunidad de cruzarse, ahora en Primeradivisión y defendiendo de nuevo las camisetas del Betis y del Elche, en el encuentro correspondiente a la octava jornada del curso 20-21 que este próximo domingo, 1 de noviembre, mide ambos conjuntos en Heliópolis.

En aquel partido disputado el diez de septiembre al mediodía Joaquín y Nino sólo coincidieron dos minutos sobre el césped del Villamarín. El futbolista bético fue suplente. Fernando Vázquez, después de hacerlo debutar por primera vez con la camiseta del primer equipo bético una semana antes en Compostela, decidió que Joaquín empezase el choque contra los ilicitanos en el banquillo. Eso sí, el técnico gallego le dio la oportunidad de jugar por primera vez en Heliópolis, puesto que introdujo al portuense en el minuto 51 en sustitución de Fernando Varela.Nino, por su parte, sí fue titular en dicho encuentro, pero Felipe Mesones, entonces entrenador del Elche -el argentino dirigió al Betis en la temporada 91-92-, decidió sustituir al delantero almeriense en el minuto 53 para dar entrada a Changui. Fue un encuentro que el Elche logró ganar por 1 a 2. En el minuto 7 ya iban ganando los ilicitanos por 0-2 tras los goles de Nano y Serban. No fue hasta el minuto 60 cuando Gálvez anotó el gol bético para acortar distancias. En la última media hora del choque, los béticos fueron incapaces de empatar el encuentro.

Otro hecho curioso es lo que ocurrió en el encuentro de la segunda vuelta de aquella temporada. Elche y Betis jugaron en el estadio Martínez Valero y terminaron empatando a uno. Nino, precisamente, anotó para los franjiverdes, mientras que el argentino Gabriel Omar Amato anotó el tanto para los heliopolitanos para cerrar el partido. Pero se dio la circunstancia de que aquella tarde Joaquín no jugó. De hecho, en su primera temporada como profesional, el portuense disputó 38 de los 42 partidos que comprenden la categoría de plata del fútbol español. Fernando Vázquez no contó con el entonces joven extremo diestro gaditano en los partidos frente al Badajoz, el Elche y el Atlético de Madrid, mientras que Luis del Sol, el mítico exjugador del Betis que sustituyó al gallego en el banquillo, no apostó por Joaquín en el choque frente al Extremadura.

Dos leyendas de LaLiga

Han pasado dos décadas de aquel primer enfrentamiento en partido oficial entre ambos jugadores y en la actualidad son los futbolistas más longevos de la Primera división. Nino participó en el Eibar-Elche disputado en Ipurua el pasado 30 de septiembre con 40 años, 3 meses y 20 días cumplidos, mientras que Joaquín jugó el pasado sábado en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid con 39 años, 3 meses y tres días. En la presente campaña, ambos fueron superados por Alberto Cifuentes, portero del Cádiz, que jugó frente al Sevilla con 41 años, 3 meses y 29 días. Pero se da la circunstancia de que tras aquel encuentro, el guardameta manchego anunció su retirada tras cumplir su sueño de debutar en la máxima categoría del fútbol nacional y se incorporó al organigrama del cuadro cadista.

En estas veinte temporadas, Joaquín ha disputado 438 partidos, repartidos en todas las competiciones, defendiendo la elástica del Real Betis. Nino, por su parte, ha vestido la camiseta del Elche en 458 ocasiones. En la actualidad, Joaquín sigue siendo un futbolista importante en los planes de los entrenadores que ha tenido en Heliópolis y se ha ido ganando sobre el terreno de juego renovación tras renovación. Nino ha colaborado a dos ascensos del Elche, en la temporada 17-18 a Segunda y la pasada campaña 19-20 a LaLiga.