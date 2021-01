Joaquín, durante el UCAM Murcia - Betis de la Copa del Rey - Rafa de Vicente

Derbi Betis - Sevilla Joaquín: «Desde casa me dejaré la garganta animando y apoyando» El capitán bético confirma que se encuentra con síntomas leves de coronavirus y afirma que «lo que más rabia me da es no poder estar mañana con mis compañeros en #ElGranDerbi»