Derbi Betis - Sevilla Maratoniana jornada de previa marcada por el coronavirus El Betis confirmó por la noche que Joaquín, Guardado y Montoya han dado positivo en coronavirus, tras un día con cambios en el plan de trabajo

La noticia que iba a hacer saltar los resortes de lo que podía parecer un «tranquilo» día de previa del derbi sevillano entre el Betis y el Sevilla que se juega hoy, saltó a las 11.26 de la mañana. A esa hora, la web de este periódico, Alfinaldelapalmera.com, adelantaba que el primer equipo bético tenía que retrasar unas horas su entrenamiento, el último antes de enfrentarse al cuadro de Julen Lopetegui, por sospechas de positivos por coronavirus en varios miembros de la primera plantilla heliopolitana tras las pruebas PCR que tanto los futbolistas como el cuerpo técnico tuvieron que pasar en la jornada del jueves. De hecho, durante la mañana, todos los jugadores, los técnicos y el personal más cercano al primer equipo volvió a pasar nuevos test para confirmar las sospechas de posibles positivos y que el resto del plantel se encontraba en perfectas condiciones para poder ejercitarse por la tarde y poder disputarse el partido ante el eterno rival con total normalidad.

Eso sí, durante la jornada, que fue maratoniana por la falta de información existente a la espera de saber si había muchos jugadores infectados, -al margen de Álex Moreno, cuyo positivo se conoció el lunes y ya no viajó a Valencia para jugar frente al Levante-, dio para todo tipo de informaciones. Hubo riesgo de suspensión del partido, como ocurrió en el Alcorcón-Ponferradina del mes de octubre, tras cuatro positivos en el conjunto madrileño en las 48 horas anteriores a la disputa de dicho encuentro. Entonces, tras la solicitud de suspensión del envite por parte de LaLiga, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol decidió suspender el partido.

También existía el precedente del Granada antes de jugar contra la Real Sociedad. El conjunto nazarí solicitó la suspensión de aquel encuentro tras haber viajado a Chipre para jugar contra el Omonia en la Liga Europa con Antonio Puertas y el entrenador Diego Martínez infectados y tras haber detectado varios casos más durante aquella semana. Los expedicionarios que se trasladaron a Nicosia, excepto los que ya habían pasado la enfermedad y tenían anticuerpos, fueron puestos en cuarentena por considerarse «contactos estrechos» y no pudieron viajar a San Sebastián dos días después. Y es que LaLiga no concedió el aplazamiento al haber cinco o más jugadores que se habían quedado en Granada o que se consideraban no infectables al tener anticuerpos. La Junta de Andalucía dejó cualquier decisión en manos del órgano del fútbol profesional.

Por todo ello, y tras varias consultas con LaLiga por parte del club verdiblanco, el paso de las horas fue confirmando que el derbi se jugaría. A las 20 horas estaban citados los futbolistas sanos para ejercitarse por última vez antes del choque contra el Sevilla. No aparecieron Joaquín, Guardado y Montoya, confirmándose poco después los nuevos positivos en coronavirus en la plantilla del Betis, que se unen al de Álex Moreno. Pellegrini tuvo que conformar una lista de convocados con hasta nueve ausencias, entre lesionados y afectados por el virus, y con la entrada de jugadores del filial habituales en la dinámica de trabajo del primer equipo verdiblanco.