REAL BETIS Para empezar, un once bien definido Pellegrini ensaya para Vitoria con Canales, Joaquín y Fekir por detrás de Borja Iglesias en una formación en la que la única duda es Guardado

Tiene pinta de que el once que ha ido formando Manuel Pellegrini en estos días de trabajo va a acabar siendo recitado de carrerilla: Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Guardado; Canales, Joaquín, Fekir; y Borja Iglesias. Es el resultado del trabajo del verano, a excepción de la wild card que siempre tendrá la calidad de Fekir, inédito en los partidos de preparación ya sea por su baja, ya sea por estar con Francia. Es el once con el que el primer equipo bético derrotó al filial el jueves en el partidillo en el Benito Villamarín. Y el que parece que saltará mañana al césped de Mendizorroza si Guardado supera sus molestias. Esperarán en el banquillo la jerarquía de William Carvalho, la pujanza de Aitor o la tardía incorporación de Loren. De ellos se espera aportación antes o después pero Pellegrini parece que lo tiene claro, al menos para el arranque.

Superó por 2-0 el primer equipo a los jóvenes de Manel Ruano con tantos de Fekir, recién regresado de jugar con Francia, y Aitor, indultado para poder estar mañana en Vitoria. Otro partido con portería a cero, celebraba Pellegrini, obsesionado con ese logro partido a partido. Comparte esa idea con Cordón. Sólo hay que ver los refuerzos: un portero (Bravo) y dos zagueros (Montoya y Víctor Ruiz). Y ahora busca como prioridad a un lateral izquierdo. Ese trabajo lo comparte todo el bloque con una presión alta e intensa tras pérdida o en la salida rival mejor ejecutada que en otras campañas.

Lo que se ha visto del Betis es que suelta a los laterales largos, hace el balance con el doble pivote y tiene una peligrosa segunda línea tras el punta. En este caso son los tres futbolistas con mayor calidad los que se apuntan a esa zona: Fekir, Joaquín y Canales. El portuense, que portará el brazalete, quiere Pellegrini que aparezca por dentro, mientras que el campeón del mundo y el cántabro sorprenderán desde las bandas hacia dentro para pisar el área y poder ayudar en las coberturas defensivas a las alas tan profundas, Emerson y Álex Moreno. La defensa es fija desde hace semanas. Se ha convertido en indispensable Guido Rodríguez, que tras el confinamiento se destapó con su poderío físico y su buena colocación. Guardado está para tapar todos los huecos posibles con su despliegue físico y liderazgo. En la portería, otra dosis de experiencia y entendimiento del juego con un Claudio Bravo que es indiscutible en este arranque liguero por delante de Joel Robles.

A la espera de William Carvalho

En todo caso, Pellegrini espera a William Carvalho ya que está prendado de la calidad del mediocentro portugués, que tendrá protagonismo. Estuvo dos semanas sin participar con el equipo y eso lo ha notado. Y Loren no llega a tiempo para competir por un sitio en el once por haber estado casi un mes fuera de la dinámica debido al coronavirus. Ahora ya va recortando los plazos para estar a punto pero Borja Iglesias le saca ventaja competitiva hoy en día y lo ha demostrado en los amistosos de pretemporada. Las bajas confirmadas son las de Juanmi, sancionado, y Sanabria y Víctor Ruiz. El primero está tocado en el sóleo y el segundo lleva algunos días sin ejercitarse. Tendrá que contar Pellegrini de manera obligada con futbolistas del filial para completar la convocatoria para viajar, ya que también son ausencias Camarasa y Dani Martín, éstos de mayor duración por sus graves lesiones. Los jugadores del B que han participado más recientemente con el primer plantel han sido Fran Delgado (lateral derecho) y Geovanni (central zurdo). Paul Akoukou ya tiene ficha con los mayores. Joel Robles, Montoya, Sidnei, Lainez, Aitor o Tello viajarán esperando su oportunidad dentro de los cinco cambios autorizados en tres ventanas, como ya sucediera en las once jornadas disputadas tras el confinamiento. Francis y Kaptoum no cuentan para el técnico.

En Vitoria, Pablo Machín elogiaba a los verdiblancos de la siguiente manera: «El Betis viene de no hacer la temporada que ellos querían y eso es peligroso, además tiene futbolistas de mucha calidad y ha hecho fichajes de renombre y prestigio».

Para Pellegrini, todo lo apuntado por el Betis en el verano ha de demostrarse mañana: «A partir las dos veremos si se ha hecho lo que queríamos. Lo que quiero es ser un equipo protagonista en cada partido, después veremos cómo se dan los resultados. Estamos todos expectantes. Sigo manteniendo mi mentalidad. No ponerse ningún objetivo antes. Pongo siempre el ejemplo del Leicester. No hay que colocarse un techo inicial, ni alto ni bajo. Los tres partidos de pretemporada reflejan lo que queremos hacer y ahora tenemos que demostrarlo desde el duelo en Vitoria».