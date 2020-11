«Sanabria le va a aportar muchas cosas este año al Betis» Sergio Álvarez, centrocampista del Eibar, coincidió con el paraguayo en las filas del Sporting durante la campaña 2015-16

Juan Arbide SEGUIR Actualizado: 28/11/2020 13:34h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Números parejos entre Betis y Eibar en el Villamarín

En 48 horas se enfrentarán en el estadio Benito Villamarín dos equipos que buscan puntos para ver el futuro inmediato con algo más de optimismo. El Real Betis y el Eibar tratan de escalar en la clasificación. Para ello es fundamental sumar de tres en tres, algo que se le ha resistido en las últimas jornadas a ambos equipos. Los futbolistas dirigidos por José Luis Mendilibar llegan a Heliópolis después de empatar el pasado fin de semana en casa ante el Getafe, mientras que los verdiblancos afrontan el partido tras sufrir el lunes una contundente derrota en San Mamés.

«Es un encuentro difícil. Sabemos que pese al último resultado el Betis es un equipo con potencial, con grandes jugadores. Nosotros venimos compitiendo bien, se está viendo un equipo que es difícil de vencer. Vamos a un estadio difícil pero con la convicción de hacer un buen partido e intentar sumar los máximos puntos posibles», señala a ABC de Sevilla el centrocampista del Eibar Sergio Álvarez. «No sé exactamente la situación que tienen allí, pero para nosotros, ver de cerca los puestos de descenso es un aliciente para apretar e ir a por el partido. Así que para nosotros es un partido muy importante. La necesidad de sumar aprieta, vamos a ir a intentar competir el máximo», añade el futbolista asturiano, que cumple su tercera temporada en las filas del Eibar.

Sergio Álvarez, en las instalaciones del Eibar - Mikel Askasibar

«Como profesional también he vivido partidos así y si algo tenemos los futbolistas es esa resiliencia, ser capaces de sacar lo mejor de nosotros tras un partido difícil y resarcirnos al encuentro siguiente. Así que nosotros vamos con respeto, sabiendo que nos encontraremos un equipo con muchas ganas y más jugando en su casa. Pero nosotros también necesitamos puntuar. Vamos con muchas ganas y a por el partido», asegura Sergio Álvarez, titular en siete de los diez encuentros disputados por el equipo de José Luis Mendilibar en lo que se lleva de campeonato liguero.

En el análisis realizado desde la distancia, el centrocampista considera que «el Betis es un equipo con grandísimo potencial, con individualidades muy importantes, internacionales de mucha calidad, pero es verdad que en las últimas temporadas no acaba de conseguir la regularidad que ansía todo el equipo. Hay veces que nos lo preguntamos. Y como el fútbol no es una ciencia exacta pues es difícil encontrar la respuesta. Es verdad que con esos jugadores creo que son capaces de hacerte mucho daño. Vamos al partido con respeto pero con ganas de que también podemos hacerle daño por nuestro estilo de juego y por el que ellos tienen».

Sergio Álvarez disputa un balón durante el Real Madrid-Sporting de LaLiga 16-17 - EFE

Cuenta el Betis con la ausencia del lesionado Canales, jugador que empezó a llamar la atención del fútbol español hace diez años. En febrero de 2010, el Real Madrid anunció el fichaje del cántabro, que cerró su etapa con el Racing de Santander justo el día en el que Sergio Álvarez afrontaba su primera página en la máxima categoría del fútbol español. «Yo debuto en Primera división con el Sporting precisamente frente al Racing. Estaba Canales, que sólo me saca un año. Es uno de esos partidos imborrables. El debut en Primera división, con 18 años, para mí fue algo que en aquel momento no hubiera pensado. Bonitos recuerdos también por el hecho de enfrentarme a un jugador como Sergio (Canales) y otros grandes futbolistas que siguen compitiendo a máximo nivel. Anécdotas bonitas que te va dejando el fútbol pasando los años», recuerda Sergio Álvarez sobre un partido de la última jornada de LaLiga 09-10 que acabó con triunfo del Racing por 2-0.

Canales, durante el Alavés-Betis de LaLiga 20-21 - AFP7

El asturiano arrancó entonces un caminar que le llevó a acumular más de 180 partidos con el Sporting entre Primera y Segunda división. En el verano de 2018 firmó con el Eibar. También por aquellas fechas fue cuando Canales llegó al Betis procedente de la Real Sociedad. «Sólo hay que ver la trayectoria y el crecimiento que ha tenido como jugador hasta alcanzar el nivel que tiene ahora. Es uno de los fijos en la selección española. Es una baja importante para ellos pero sólo hay que ver la plantilla, los grandes jugadores que tienen, y saber que es un equipo de mucho potencial. También su estilo de juego, de arriesgar mucho desde atrás, quizás por nuestra características, por lo que nos exige nuestro entrenador, también sea una buena oportunidad para sacar algo bueno en un campo difícil».

Sanabria conduce el balón en el Sporting-Real Madrid de LaLiga 15-16 - EFE

Sí podría coincidir el lunes Sergio Álvarez en el Benito Villamarín con el delantero verdiblanco Sanabria, compañero suyo en las filas del Sporting de Gijón durante la campaña 15-16. El paraguayo participó en 29 encuentros y consiguió once goles en su primeratemporada en LaLiga. Esta campaña, Sanabria lleva dos tantos en nueve partidos.

«Siempre he hablado maravillas de él. Cuando estuvo en el Sporting, pese a tener una juventud importante, nos aportó mucho, ya se veía el gran potencial que tenía. Creo que vaya al equipo que vaya lo sigue demostrando. Hablando con varios compañeros del equipo siempre lo comento. Para mí, Sanabria ha sido uno de los delanteros con más potencial y talento con los que he tenido la oportunidad de jugar. Me demostró con creces que es un jugador de talla importante. Seguramente va a aportar muchas cosas este año al equipo», señala el centrocampista del Eibar.