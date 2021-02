Decepciones por fallos ya conocidos

Jesús Sevillano SEGUIR Sevilla Actualizado: 11/02/2021 23:24h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Que la mejoría del Betis en el arranque de este año natural de 2021 es un hecho irrefutable lo dicen los once puntos de dieciocho posibles que los de Manuel Pellegrini han conseguido en los seis partidos ligueros disputados desde el derbi contra el Sevilla del 2 de enero en Heliópolis, y también, el haber llegado hasta los cuartos de final de la Copa del Rey, con una remontada ante la Real Sociedad de las que hacen afición e ilusionan a una parroquia ávida de alegrías, como es el beticismo.

Pero la siempre fiel afición del Betis acumuló a finales de la pasada semana dos decepciones, sobre todo la de la Copa contra el Athletic, que han vuelto a minar la moral. Porque ha vuelto a ocurrir. Otro año igual. Evidentemente que no fue como el año anterior, en dieciseisavos de final y contra un equipo de Segunda división como fue el Rayo Vallecano, pero sí dolió. Más que nada, por las formas. E igual ocurrió ante el Barcelona en LaLiga. El Betis recibió elogios por cómo compitió ante el equipo azulgrana, pero apareció Messi y se sabía (o al menos se intuía) lo que iba a pasar al final.

Y es aquí donde hay que poner el énfasis en el apartado defensivo del equipo. El agujero atrás del Betis es evidente. Y es verdad que ha mejorado en este último mes y medio en ese sentido. Pero entre la relajación de Canales (poco hay que criticarle al cántabro) en la pelota que le ganó Íñigo Martínez antes de centrar al área para que Raúl García empatara el choque de la Copa (con un salto al que no fueron capaces de llegar ni Víctor Ruiz ni Sidnei); el gol en propia puerta que precisamente se metió en su portería el zaguero de Esplugas ante el Barcelona, que fue el 1-2, y el tremendo despiste, impropio de la élite, que el mismo futbolista tuvo ante Trincao en la jugada del 2-3 definitivo, sólo hacen remarcar, además, el problema de concentración del que viene adoleciendo también el plantel bético en los últimos tiempos, con tantos goles encajados en las últimas temporadas.

Y también hay que mirar a la planificación. Dados los problemas defensivos que tiene el Betis es incomprensible que un central que lo está haciendo tan bien en Segunda B, como es Luis Martínez, ante la imposibilidad de ir al mercado, no haya dado el salto al primer equipo bético. Está claro que el asunto está en la edad, por lo que si debuta con 'los mayores' no puede volver a bajar para ponerse a las órdenes de Manel Ruano en el filial. Pero no es menos cierto que la necesidad del primer equipo está en la zona defensiva y no tanto, por el momento en el ataque, como para haberle hecho la ficha a Yassin Fekir.