JUICIO ANA JULIA QUEZADA El abogado de Quezada: «No se está manteniendo la igualdad en el juicio» La madre de Gabriel pide a los medios de comunicación que no hagan juicios paralelos para evitar la nulidad del proceso

R. Pérez Almería Actualizado: 12/09/2019 17:58h

Al finalizar la cuarta sesión del juicio a Ana Julia Quezada, autora confesa del crimen de Gabriel Cruz, el abogado que defiende a la única acusada ha manifestado que «no se está manteniendo la igualdad en la vista oral» y, por tanto, se está lesionando el derecho de defensa. Esteban Hernández-Thiel ha protestado en varias ocasiones a la magistrada Alejandra Dodero durante el interrogatorio a los testigos-peritos de la Guardia Civil.

El letrado de la defensa entiende que su labor es poner de manifiesto «cualquier quiebra de garantías» que a su entendimiento pueda haber. «Lo habitual es que en último lugar pregunte la defensa y, por lo tanto, cuando se invierte ese orden, creemos que se vulnera tanto el convenio de Roma como la Constitución Española, entre los que está un juicio justo», afirmó Hernández-Thiel.

El abogado de los padres de Gabriel, Francisco Torres, ha indicado que la defensa «está tumbada desde que empezó el asunto» a pesar de que están «intentando disfrazar de accidente lo que no es». Tras las declaraciones de los investigadores de la Guardia Civil, la acusación estima que «se mantiene la tesis de que Quezada obstaculizó la investigación y trató de dirigirla a otro sitio».

Patricia Ramírez, la madre del niño, ha remitido hoy un comunicado para pedir que se proteja la imagen de su hijo en los medios de comunicación, que se prohíba emitir datos de su muerte y otros aspectos morbosos. «No se está respetando adecuadamente el juicio y el tratamiento que este tipo de delitos necesita para que sea una sentencia inquebrantable, realizando juicios públicos paralelos con expertos y retransmitiendo información prácticamente en directo. Qué responsabilidad tendrían si se pudiese declarar su nulidad», recoge el escrito.

«No tengo fuerzas para asistir al juicio, no quiero entrevistas ni medios, y me están obligando a salir como madre en el deseo primario de proteger a mi hijo haciendo aún más difícil nuestro transitar», ha trasladado. La familia de Gabriel se encuentra destrozada en estos momentos y «esto está haciendo más insoportable superar cada día del juicio», ha añadido Marta, portavoz de Patricia.