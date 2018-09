Andy y Lucas piden perdón a la madre de Gabriel: «Disculpas por lo grosero que fuimos» El dúo gaditano trata de cerrar la polémica por el uso de la imagen del niño asesinado de Almería y se llevan a la madre de Diana Quer a un concierto para que los apoye

Los cantantes gaditanos Andy y Lucas han pedido perdón a Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, por utilizar la foto de su hijo en uno de sus conciertos. En concreto, Lucas, ha pronunciado un discurso que espera sea definitivo. Fue él mismo quien había alimentado la polémica con un vídeo de respuesta al comunicado emitido por los padres del niño de Almería en el que afeaban la acción de los artistas y ahora le ha tocado recular.

Ha sido este fin de semana, durante un concierto en San Sebastián de los Reyes al que invitaron a otro madre de adolescente asesinada, Diana López-Pinel, madre de Diana Quer. Tanto ella como el padre de Mari Luz Cortés han mostrado su apoyo a los gaditanos y han agradecido un gesto que, para los cantantes, «había salido del corazón».

Patricia Ramírez, madre de Gabriel, envió un comunicado a los medios en el que censuraba que se hubiese utilizado «la imagen de Gabriel junto a un eslogan político». «No sé si me amparan las leyes al respecto, pues no las conozco lo suficiente. Pero sí me ampara el sentido común cuando les pido que traten a mi hijo como si fuese el suyo. Y si ustedes deberían dar permiso para que su foto o nombre aparezca en un soporte público, nosotros creemos que también», añadía el escrito.

En un principio, Andy y Lucas respondió con un vídeo a este comunicado, avivando una agria polémica expuesta principalmente en redes sociales. Hasta que de nuevo el dúo ha tomado la palabra para tratar de cerrar el asunto, que les ha traído «insultos, críticas y también halagos».

«Pido totalmente disculpas a esa señora, primero porque nosotros teníamos que haber pedido permiso, lo que pasa es que, vosotros sabéis cómo somos Andy y Lucas, somos todos corazón. Queríamos ser sólo un altavoz para que esa causa no muriera, pero aún así, le pido perdón, de verdad señora, por lo grosero que fui ayer», dijo Lucas sobre el escenario en las fiestas de San Sebastián de los Reyes. «Queremos zanjar esto y pasar página. A partir de aquí no vamos a hablar más, no vamos a contestar a ningún medio, que nos han llamado todos», resaltó el cantante.

Mejor en privado

Pese a su ánimo conciliador del principio del discurso, Lucas volvió a excusarse en sus buenas intenciones y criticó el comunicado de Patricia Ramírez. «No hubiera estado mal que esto se hubiera hecho por privado. Nos podían haber llamado personalmente y no mandar un comunicado, pero no pasa nada, la culpa es de Andy y Lucas».

El dúo, que se encuentra de gira de promoción de su disco «Nueva Vida», aprovechó también la ocasión para matizar algunas de las informaciones vertidas estos días a raíz del uso de la famosa camiseta con los rostros de niños asesinados. «Nosotros en ningún momento nos hemos declarado a favor de ningún partido político. ¿El eslogan de Andy y Lucas politizado? Eso no conjuga ¿Andy y Lucas premio Nobel? Eso tampoco. Ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro, ni de arriba, ni de abajo, nosotros somos de causas, y esta causa nos ha tocado», dijo antes de volver a pedir disculpas por lo «grosero» que fue en su vídeo de respuesta.

Sí apoyan a los cantantes otros padres como Juan José Cortés, al que agradecieron su apoyo, o la madre de Diana Quer que, invitada por los gaditanos, subió a las tablas de San Sebastián de los Reyes para lanzar un sencillo mensaje: «De gente tan buena y con un corazón tan grande pueden surgir este tipo de iniciativas. Ojalá en España tuviéramos muchos Andy y Lucas, los necesitamos».

El «espectáculo» terminó con una nueva reivindicación de «Justicia ya» para víctimas como Diana Quer, Mari Luz Cortés o Marta del Castillo. Y con una exhibición de la camiseta con sus rostros. Eso sí, ya sin la foto del pequeño Gabriel.