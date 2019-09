Muere un hombre subsahariano tras ser apuñalado varias veces en Almería El fallecido fue encontrado en la madrugada del miércoles aún con vida aunque en medio de un gran charco de sangre

La Policía Nacional de Almería investiga la muerte violenta de un varon de origen subsahariano tras ser apuñalado varias veces en una calle del barrio de La Chanca de la capital.

El fallecido fue encontrado en la madrugada del miércoles aún con vida aunque en medio de un gran charco de sangre por un persona que transitaba por la zona y que intentó taponar la hemorragia a la altura del cuello, según informa un portavoz de la Comisaría en Almería.

Tras dar aviso a los servicios sanitarios, se personó una ambulancia del 061. Los facultativos intentaron estabilizar al herido, cuya identidad no ha trascendido ya que no portaba documentación, aunque finalmente no pudieron hacer nada por salvar su vida.

El apuñalamiento mortal se produjo en las inmediaciones de la Plaza de Moscú, en La Chanca-Pescadería y la víctima tenía heridas de carácter defensivo en las manos.

El Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, se ha hecho cargo de las diligencias. Tras el levantamiento del cuerpo, los restos mortales fueron trasladados hasta el Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería para la realización de la correspondiente autopsia.