Caso Gabriel Cruz La fiscal concluye que Ana Julia Quezada asesinó a Gabriel con alevosía pero sin ensañamiento La defensa sostiene que «actuó presa de la ira» y pide entre 10 y 15 años de cárcel, frente a prisión permanente revisable

R. Pérez Almería Actualizado: 17/09/2019 14:07h

Defensa, acusación y Fiscalía exponen hoy sus conclusiones tras las sesiones celebradas en el juicio de Ana Julia Quezada como presunta autora del delito de asesinato por la muerte violenta de Gabriel Cruz. La fiscal ha solicitado prisión permanente revisable, pero descarta que actuase con ensañamiento, aunque sí con alevosía.

«Es terrible, cruel, me estremece especialmente la falta de piedad de la procesada, que posiblemente no voy a ver en otro acusado. No se puede mantener que hubiese un aumento deliberado del dolor, aunque el niño sufrió, claro que sufrió», ha manifestado la fiscal Elena Fernández.

Por su parte, el abogado de Quezada, Esteban Hernández Thiel ha modificado el escrito inicial de defensa de forma que ahora solicita que se tenga en cuenta una condena más gravosa, de entre 10 y 15 años por un delito de homicidio. El letrado considera que las atenuantes de confesión y arrebato rebajarían la pena impuesta. Según el escrito presentado, cuando Ana Julia cometió el crimen «lo hizo bajo un estado pasional que disminuía su capacidad de comprender y controlar sus actos».

Quezada remitió una carta a los juzgados de Almería en la que niega que actuara de forma premeditada. «No puede sacar fuerzas para decirlo, me metí en una bola cada vez más grande», recoge el documento. «Quiero pedir perdón a todos, a ti, a Patricia, de corazón y pesero que algún día me perdonéis», finalizaba la misiva que iba a dirigida a Ángel.