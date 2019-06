Resultados elecciones municipales en Almería 2019 Ciudadanos «da esquinazo» al PP en El Ejido Los populares están condicionados a pactar con VOX, que exigen entrar en el gobierno

R. P. Almería Actualizado: 07/06/2019 08:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La gobernabilidad de El Ejido, donde el PP obtuvo la mayoría simple con nueve concejales, seguidos de VOX con siete ediles, PSOE con cinco y Ciudadanos (Cs) con cuatro, está en el aire. El candidato popular y alcalde en funciones de la localidad, Francisco Góngora se ha reunido ya con las fuerzas políticas que obtuvieron representación.

Tras los resultados de las elecciones, Góngora manifestó que no «descarta gobernar en solitario», pero no puede tener estabilidad si no alcanza un acuerdo con Cs o Vox. El candidato de la formación naranja, Cecilio Vargas afirmó que «no apoyarán la investidura del edil popular» y se justifican en la falta de «regeneración democrática».

Antes de adoptar cualquier decisión, Cs en El Ejido trasladará al comité de pactos de su partido la situación. A pesar de todo, Vargas reconoció que tiene al PP como «socio preferente», aunque las opciones en cada territorio deben explorarse «caso por caso». El candidato no ha decidido aún si se presentará a la investidura, estando a la espera de que se celebre una asamblea extraordinaria en su partido en la que se discuta este asunto.

Desde Vox, su candidato Juan José Bonilla, dejó claro que si el PP «no cuenta con su partido para formar gobierno» se presentará a la investidura. El líder de este partido en El Ejido aseguró ayer que lagobernabilidad «es una incógnita» y que se presenta «una semana intensa» con nuevas reuniones con Ciudadanos.

El PSOE, el único partido de izquierdas con representación en la localidad ejidense, anunció su intención de presentarse a la investidura. El candidato José Miguel Alarcón es consciente de que ocupará un puesto como portavoz en la posición, ya que «no hay posibilidades» de crear un gobierno o una alternativa a los populares.

Después de treinta años, El Ejido no cuenta con un partido con mayoría absoluta. Esta situación obligará al diálogo y consenso entre las diferentes formaciones en caso de que finalmente no se llegue a alcanzar una coalición de gobierno.