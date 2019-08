POLÍTICA Vox denuncia la inseguridad y la criminalidad en las zonas de «inmigración ilegal» de Almería La formación ha convocado una concentración por la agresión a un agricultor en Roquetas de Mar

R. P. Almería Actualizado: 14/08/2019 18:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras la agresión que sufrió la pasada semana un agricultor en su invernadero, por un «hombre sin identificar» según la Guardia Civil, Vox ha convocado hoy una concentración para exigir una política migratoria que garantice la seguridad y ayuda para «quiénes sufren la criminalidad en las zonas de concentración ilegal». Los hechos aún no han sido aclarados, aunque se «rumorea» que un inmigrante de origen magrebí fue el agresor del empresario que terminó en la UCI del Hospital de Torrecárdenas con la mandíbula rota tras ser golpeado con un bloque cemento de su finca.

Ante este suceso, Vox ha movilizado a los vecinos de Roquetas de Mar para concentrarse a las puertas del Ayuntamiento de la localidad y exigir una política migratoria que «garantice la seguridad de los españoles» y ayude a «quiénes sufren la criminalidad» en zonas de gran presión migratoria como Almería. La diputada nacional de la formación de Santiago Abascal, Rocío de Meer ha manifestado que «hay un hecho cierto que el Gobierno no puede obviar» y que supone «un problema de inseguridad en nuestras calles».

«El 8 de agosto fue un agricultor quién sufrió una brutal paliza por parte de un inmigrante ilegal al que negó trabajo mientras estaba en su finca. Mañana podemos ser cualquiera de nosotros porque hay un problema», ha señalado De Meer. En la concentración también ha estado presente el parlamentario andaluz de Vox, Rodrígo Alonso, quién ha indicado que «Almería no puede ser puerto de inmigración ilegal e insegura». Por ello, apuesta por la «expulsión a su lugar de origen de los inmigrantes» sin papeles.

«Los inmigrantes legales están trabajando, con ellos no hay ningún problema, pero, los ilegales no pueden trabajar porque no tienen papeles y, entonces, qué hacen aquí», se ha preguntado Alonso, quien ha pedido «convenios bilaterales con países de origen para que nuestras demandas de trabajo se respondan de forma ordenada y legal, y que pasen por un sistema sanitario».

Vox ha invitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a que «use el Falcon para venir a Almería y ver cómo están los agricultores, así como la inseguridad de las calles con los inmigrantes ilegales». El grupo parlamentario ha presentado en el Congreso una pregunta en la que urge a «actuar ante la inseguridad y el miedo de los agricultores». «Se hallan en un permanente estado de alerta por la peligrosidad de las personas de deambulan, los constantes robos y destrozos en sus propiedades», denuncian.