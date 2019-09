R. P. Almería Actualizado: 11/09/2019 12:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El juicio por el crimen de Gabriel Cruz afronta este miércoles su tercera sesión. Uno de los testigos que hoy han entrado en sala es un Policía Local de Níjar, además amigo de Ángel, el padre del niño. Su testimonio se ha centrado en el hallazgo de la camiseta en una zona de cañaveral, una prenda que a pesar de lluvia estaba seca y sin manchas.

«Por la tarde cuando aparece la camiseta me sorprendo porque en esa zona había estado por la mañana junto con otros policías nacionales y profesionales. Me fui con Ángel y le pregunté. El me explicó como había aparecido y que habían ido allí a petición de Ana Julia. Conforme me narraba el relato se me ponían los pelos de punta porque me estaba contando un plan», ha manifestado.

Tras su declaración, el abogado de la defensa de Quezada le ha preguntado sobre estas suposiciones, a lo que el Policía Local de Níjar ha contestado que «desde el primer momento estaba sospechando de Ana Julia». La camiseta fue encontrada por la propia acusada, quién la había depositado aprovechando que Ángel estaba hablando por teléfono, tal y como declaró ayer.

El capitán Zaldive de la Guardia Civil ha sido otra de las personas que han prestado declaración y ha hecho hincapié en el descubrimiento de la camiseta, ya que marcó «un punto de inflexión para priorizar la investigación sobre Quezada». «Extrañamente aparece en una zona, aislada, no de paso, que ya habíamos batido y ella defendía que era del niño porque lo había vestido ese día. Ahí entramos en contradicciones porque la abuela dijo que no lo hizo, por lo que a partir del día 3 de marzo centramos los operativos policiales en Ana Julia», ha remarcado.