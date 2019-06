POLÍTICA El PP no quiere gobernar en Almería con VOX o Cs «a cambio de un despacho» El alcalde en funciones Ramón Fernández-Pachecho insiste en un Ayuntamiento solo con concejales de su partido

El Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Almería solo necesita un concejal para gobernar en mayoría absoluta. Con una posición aventajada, el alcalde en funciones Ramón Fernández-Pacheco se mantiene en su intención de ocupar la Alcaldía solo con concejales de su partido.

Durante los últimos días, Fernández-Pacheco ha mantenido reuniones con PSOE, Ciudadanos (Cs), VOX y Podemos, todos ellos con representación municipal. «La única oferta no puede ser un despacho. La idea es alcanzar acuerdos en los temas importantes de la ciudad», manifestó hoy.

Tras el anuncio del principio de acuerdo anunciado a nivel nacional entre Vox y el PP para gobernar en consistorios donde Cs no se imprescindible, el candidato popular matizó que «afecta bastante poco», y es que su partido también tiene un acuerdo a nivel regional con Cs donde «es socio preferente».

A Fernández-Pacheco le basta con una abstención para conseguir la vara de mando. «Depende de que se quieran sumar o no» y rechazó dar en contraprestación un despacho para conseguir el apoyo de otros partidos. Esta semana continuarán las negociaciones y encuentros del alcalde en funciones con el resto de partidos. Unas conversaciones que irán encaminadas a conseguir ese apoyo en la investidura del próximo sábado para lograr un gobierno estable en Almería.

El concejal electo de Vox, Joaquín Pérez de la Blanca no se ha pronunciado sobre este principio de acuerdo y valoró en positivo pasar de no tener representación a ser la tercera fuerza política en el Ayuntamiento de Almería con dos ediles. «Mi función ahora será defender los intereses de los que me han votado y los que no, queremos fomentar la transparencia en la gestión municipal», manifestó recientemente. El candidato de la formación política rechazó inicialmente «entrar en el gobierno municipal» y remitió a futuras reuniones que deben llevarse a cabo esta semana.