La Aduana de La Línea, punto caliente del contrabando de tabaco en Andalucía La provincia de Cádiz está al frente de los índices de transporte de este tipo de mercancías ilegales en la región. Gibraltar, por su parte, sigue siendo la principal fuente de salida de las cajetillas

La provincia de Cádiz continúa liderando las cifras de aprehensiones de tabaco de contrabando en Andalucía. Según datos de la Agencia Tributaria, desde principios de año y hasta junio han sido intervenidas 1.040.000 cajetillas en la región –es curioso pero es exactamente la misma cifra, ni una cajetilla más ni una menos, que la del mismo periodo del año pasado–. El año terminó en Cádiz con 1.031.000 cajetillas de las 1.472.000 que fueron aprehendidas en toda Andalucía. En la provincia de Cádiz, este primer semestre se ha cerrado con 334.000 cajetillas.

Gibraltar continúa siendo la principal fuente de salida de tabaco de contrabando en la región. Lo hace principalmente por vía marítima a través de embarcaciones neumáticas y, en mucha menor escala, por la Aduana de La Línea y a través de la valla que separa a la colonia británica de La Línea de la Concepción. Los contrabandistas arrojan cajas por la verja que recogen otros para su distribución. La aduana es por tanto uno de los puntos calientes del contrabando de tabaco en Andalucía. El riesgo fiscal sigue muy vivo por el diferencial de precio, más bajo en el Peñón. Por este lugar pasan 12 millones de personas al año en cada sentido. Conjugar la realización de los controles con la fluidez es el reto diario.

La peor escalada de contrabando de tabaco que se vivió en el Campo de Gibraltar fue en los años 2010 y 2011, y tocó techo en 2013, el peor de la crisis. Para combatirla, el Gobierno español adoptó medidas. Una de las más llamativas fue reducir la franquicia –la cantidad de tabaco que se puede sacar de manera ocasional– para los trabajadores en Gibraltar y los residentes en los municipios que están a 15 kilómetros. Desde entonces, estas personas pueden sacar de Gibraltar 80 cigarrillos al mes (cuatro cajetillas).

Otras medidas fueron la reforma y reestructuración de la aduana y la disponibilidad de nuevos medios. En régimen de viajero general, los límites están establecidos en 200 cigarrillos (un cartón de 10 cajetillas de 20 cigarrillos cada una) al mes.

En esta aduana no se producen importaciones comerciales de tabaco procedente de Gibraltar, según explica su administrador, Miguel Ángel Arrocha. «El tabaco procedente de Gibraltar entra a través de esta aduana por compra de los viajeros a través de las franquicias establecidas, pero sobre todo, de manera irregular». En este sentido, asegura que hubo un descenso «importante» desde 2015 pero que no hay que bajar la guardia: «En los últimos meses se observa un cierto repunte. Habrá que ver si la tendencia se confirma o si es algo puntual. Esto siempre es poliédrico, nunca se debe a una sola causa. Habrá que ver qué ocurre».

Arrocha explica que Gibraltar también ha tomado algunas medidas al respecto. Este año ha aumentado el precio del tabaco en el Peñón, lo que hace que el diferencial no sea tan importante. «Estas medidas han ayudado algo pero parece que solo han afectado al sector minorista. Tenemos aprehensiones de cajas completas».

Son muchas las personas que se dedican a sacar tabaco de contrabando de Gibraltar ocultándolo en sus pertenencias y en su ropa. Persisten por tanto las matuteras, mujeres que se dedican a esta actividad ilícita, aunque son muchas menos que en los peores años. Las organizaciones también siguen operando, modifican los vehículos para ocultar el tabaco y lo hacen cada vez de manera más sofisticada.

La totalidad de los cigarrillos intervenidos es puesta a disposición del Comisionado para el Mercado del Tabaco, que los destruye.

Sanciones y cárcel

Dedicarse a esta actividad ilícita acarrea graves consecuencias. Si el tabaco aprehendido alcanza el valor de 15.000 euros se considera un delito de contrabando que puede conllevar incluso prisión, de uno a cinco años. Si la cantidad es menor, es una infracción administrativa que va de los 2.000 hasta los 90.000 euros.

La falta de trabajo en el Campo de Gibraltar hace que el contrabando sea una manera de obtener ingresos para muchas personas. Sin embargo, muchos desconocen las consecuencias. «Las organizaciones los implican sin saber qué les puede pasar. Esto es un círculo vicioso. Entran en estas organizaciones cuando no tienen trabajo ni nómina y comienzan a acumular sanciones. Cuando consiguen su primer contrato se encuentran con sueldos embargados. Muchos se ven abocados a volver a esta actividad. Además, también se interviene el vehículo utilizado», advierte Arrocha.

Para evitarlo, la Guardia Civil realiza controles aleatorios y registros si sospecha que pueden transportar tabaco oculto. «Antes lo sacaban a pelo, como en el maletero, lo que les permitía sacar hasta siete cajas (cada una lleva 25 ó 50 cartones, dependiendo de la marca). Ahora lo llevan oculto en ruedas, dobles fondos, tanques, laterales, techos, salpicaderos, defensas, etc. Lo que hace que como mucho puedan sacar tres o cuatro cajas», indica un cabo del Resguardo Fiscal.

Entrada de tabaco

Pero por la Aduana de La Línea también entra tabaco de manera legal a Gibraltar procedente de fábricas de otros países de la UE. No todo, según aclara Arrocha, porque la mayor parte llega al Peñón por vía marítima en contenedores. Portugal o Alemania son algunos de los exportadores. «En España se ha intentado limitar porque la demanda de tabaco que hace Gibraltar no es razonable por la población que tiene», señala el administrador del recinto aduanero de La Línea.

Al respecto, asegura que se controla «rigurosamente» todo el tabaco que vaya a salir a Gibraltar. «Puede ser otro modo de contrabando», advierte. «Si un camión declara que trae a Gibraltar desde Alemania 800 cajas de tabaco, abrimos todo el trailer, comprobamos que no falta ni una y que sale a Gibraltar. Si se queda en el camino, es contrabando. No damos el visto bueno a la salida de tabaco a Gibraltar sin comprobar que está el cien por cien de lo declarado. De no ser así, el trailer no sale y se le incoa una diligencia o un atestado de contrabando al exportador», indica.