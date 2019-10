Algeciras Palma García: «No es que la ciencia pueda ser divertida, es que es muy divertida» Esta maestra de Educación Infantil Bilingüe de Algeciras ha sido galardonada con el ‘Global Teacher Award 2019’, lo que la convierte en una de las mejores docentes del mundo

Palma García Hormigo es maestra de Infantil Bilingüe en el colegio Puertoblanco de Algeciras (Cádiz). Tiene 53 años y lleva 23 dedicada a la enseñanza. No es una maestra al uso. Nada es aburrido en sus clases. Su manera de enseñar a niños de cuatro y cinco años, especialmente en Ciencias, la ha convertido en todo un referente a nivel internacional.

Y es que para esta docente, todo puede ser divertido si se enseña adecuadamente, haciendo partícipes a los niños y generando ilusión en los mismos: «No es que la ciencia pueda ser divertida, es que lo es. Si tú enseñas a los niños un idioma simpático y una ciencia divertida, les creas una afición. Si lo haces sentado en plan aburrido les creas un odio».

Volcanes con vinagre y bicarbonato, un pulpo gigante con slime, cromatografías de algas, cámaras oscuras con cajas de Pringles y salidas del centro para desarrollar su capacidad de investigación y su interés. Es así como esta maestra «atrapa» a sus alumnos de sólo cuatro y cinco años en clases impartidas únicamente en inglés.

Uno de los proyectos más reconocidos que ha dirigido es el denominado «20.000 Leguas de Viaje Submarino», basado en el libro de Julio Verne, con el que sus alumnos han trabajado con escolares portugueses.

También ha estado al frente de proyectos de ciencia con un colegio de Suecia. Además, una revista científica publicará otro sobre la gravedad y la resistencia, en el que los escolares han trabajado haciendo paracaídas. Otro es «Efectos Ópticos: Ciencia para esos locos bajitos». «Hemos hecho la habitación de Ames. Como era muy caro, los de Infantil, que tenemos pocos medios pero mucha imaginación, la hemos confeccionado con cartón duro y plastificado y Playmobil», explica.

Pero además de las asignaturas, también trabaja otros aspectos importantes, como el pensamiento crítico o el respeto a las opiniones de los demás.

Eso sí, tiene claro que sin la complicidad de los padres, nada de esto sería posible: «Los padres son la parte fundamental. Si no te apoyan, estás perdida».

«Faltan prácticas, vocación y ganas»

Respecto al sistema educativo español asegura que falla «muchísimo a nivel social y económico» el reconocimiento del maestro «y bastante que muchos profesores de las universidades de Ciencias de la Educación son teóricos. Cuando los alumnos salen de la Facultad no saben lo que es un niño. Faltan prácticas, vocaciones y ganas».

Sobre el modelo finlandés, asegura que no hay que idealizarlo: «Parece que Finlandia no está dando buenos resultados. En España hay magníficos docentes pero no se visibiliza su trabajo o no saben dónde mostrarlo».

«Para mí el debate pública o privada no existe. Todo depende del profesorado, el comité directivo y los padres»

A la pregunta ¿Enseñanza pública o privada?, responde sin tapujos: «Depende del profesorado, del apoyo de comité directivo y de los padres, no del centro. El debate público-privado no existe para mí».

También tiene claro que no se debe demonizar a las nuevas tecnologías: «No puedes dejar a los niños apartados. Son nativos digitales. Lo que sí hay que enseñarles es a hacer un uso responsable».