Andalucía Gibraltar sigue siendo el paraíso de la Viagra La venta de Viagra y sus genéricos en Gibraltar es imparable. No es necesaria receta médica y no hay límite de cantidad. Algunas farmacias incluso tienen ofertas

Gibraltar se adelantó al resto de la Península en la venta de Viagra, el medicamento que hacía milagros contra la disfunción eréctil. Aunque eso cambió poco después y el producto comenzó a comercializarse en todo el mundo, la colonia británica se ha consolidado como lugar de culto para quienes quieren adquirir este medicamento sin prescripción facultativa. Sale más barato que en España y no hay limitación de unidades, por lo que muchos aprovechan para comprar varias cajas y revenderlas luego.

Nos adentramos en el corazón de la ciudad, Main Street. Hay farmacias cada veinte metros. La Viagra no está a la vista del público en ninguna de ellas; aquí en España tampoco, los medicamentos que necesitan receta médica deben estar custodiados por los farmacéuticos.

Preguntamos a la encargada por Viagra y lo único que le interesa saber es si queremos la original -del laboratorio que tiene la patente y la sacó al mercado, Pfizer-, o la genérica. «Son iguales pero el precio es muy distinto, cuatro veces más. El principio activo es exactamente el mismo. Sólo pagas el nombre», aclara.

Y así es. Una caja de cuatro comprimidos de Viagra de 100 miligramos cuesta 46,20 euros en dicho establecimiento y una genérica, 9,15 euros. En España el precio es superior: el mismo envase de Viagra cuesta 60 euros y el genérico, 19,95 euros, algo más del doble. Preguntamos cuántas nos podemos llevar y nos responden que sólo les quedan unas cinco.

Seguimos recorriendo Main Street y preguntando en distintas farmacias. Más de lo mismo. «¿Original o genérica?». Sólo es necesario decidir cuál y qué cantidad, y pagar. Eso sí, el precio varía ligeramente de un establecimiento a otro, unos céntimos debido al cambio que aplican a la libra esterlina si pagamos en euros. Los genéricos son los más vendidos con diferencia, según nos confirman.

La encargada nos asegura que se venden muy bien y que tiene muchos clientes españoles, muchos de ellos jóvenes que las compran para los fines de semana, aunque también varones de avanzada edad. «Tenemos también muchos clientes muy muy mayores», explica.

Cuando le preguntamos si tendremos problemas en la Aduana para salir de Gibraltar, nos asegura que no tienen conocimiento de que sea así, algo que también nos confirman en otros establecimientos, aunque si la Guardia Civil lo detecta las debe requisar. Se trata de un medicamento.

Hablamos con un comerciante que nos reconoce que la venta de Viagra es algo «muy habitual» en Gibraltar, que nadie le da importancia y que hay muchos marroquíes que trabajan en el Peñón la compran para llevarlas a su país y venderlas allí por más dinero. «Se pueden comprar en cualquier farmacia sin receta y vienen muchos españoles. Además, aquí es más barata», añade.

TeleViagra y ofertas

El ofrecimiento de otra farmacia nos sorprende: sólo tienen unas cuantas cajas pero le hemos pedido más. Nos dan la posibilidad de hacer el pedido por teléfono: «Aquí tienes nuestra tarjeta. Nos puedes llamar y encargarnos las cajas que quieras. Te las mandamos a la dirección que nos digas en España. El pago se hace con tarjeta bancaria».

Tras recorrer otros establecimientos nos atiende una auxiliar en otra farmacia y la sorpresa es mayúscula. Nos explica que si compramos cuatro cajas nos regala una: «No hay máximo, te puedes llevar las que quieras y por cada cuatro que compras te regalamos otra».

También en esta ocasión nos aseguran que venden mucho a clientes españoles, sobre todo a jóvenes. Eso sí, nos aclaran que la tendencia ahora es llevarse el genérico de 20 miligramos en lugar de 100, más suave aunque su precio es el mismo.

En la siguiente farmacia nos hacen una oferta aún más tentadora: «Si compras cuatro cajas te regalamos una y si compras cinco, te regalamos dos».

Al tabaco, el chocolate y las bebidas alcohólicas le ha salido por tanto un duro competidor en Gibraltar, un lugar que recibió el año pasado 11 millones de turistas por tierra, mar y aire. La mayoría fueron españoles.

Muchos de estos turistas aprovechan para meter en la cesta alguna que otra caja de Viagra aunque otras personas van expresamente al Peñón para comprarlas, bien para consumo propio o revenderlas.

Una caja de Viagra y otra de un genérico, en una farmacia de Gibraltar. S.RODRÍGUEZ

Las fuentes consultadas por ABC nos aseguran que no se ha detectado un tráfico desorbitado ni grupos organizados que se dediquen a comprar grandes cantidades de este medicamento en Gibraltar para revenderlo luego en España.

El Colegio de Farmacéuticos de Cádiz tampoco tiene constancia de que esto esté suponiendo un serio problema en términos numéricos, aunque sí un claro riesgo para la salud de quienes toman este medicamento sin prescripción médica.

Alberto Virués es el secretario del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz. «Esta misma semana hemos tenido una reunión en el Campo de Gibraltar con más de 70 farmacéuticos de la zona y no se ha hablado ni siquiera de esto. No hemos detectado nada alarmante en este sentido», explica.

Una caja de bombas

Eso sí, conocen perfectamente que en Gibraltar este medicamento se vende sin receta médica. «Nosotros estamos mucho más regulados que el modelo británico en lo que al acceso a fármacos se refiere para evitar precisamente un mal uso de los mismos», indica.

Y es precisamente sobre el mal uso que se está haciendo del Viagra y sus genéricos lo que más preocupa en este sector: «En España no se puede adquirir sin receta. Es un medicamento que necesita un seguimiento facultativo y para cuya administración hay que tener muy en cuenta que no haya riesgos, algo que puede ocurrir si el paciente tiene determinadas patologías».

Virués reconoce también que muchas patologías provocan disfunción eréctil, como la hipertensión, la diabetes o un paciente cardiópata o psiquiátrico, de ahí que el Viagra se haya convertido en una panacea para muchos: «La disfunción eréctil es una patología muy frecuente pero poco conocida por el tabú que hay sobre la misma. Este medicamento resolvió el problema».

Sin embargo, aclara que, aunque el Viagra es un medicamento seguro, no todo el mundo puede tomarlo. «Eso es algo que debe determinar el médico de Atención Primaria o el especialista», advierte.

En el sector también se es consciente de que el consumo de Viagra entre los jóvenes se ha disparado, algo que denominan el «sector lúdico». «Como en España no pueden comprarla lo hacen en Gibraltar», reconoce.

Por todo ello, alerta de las graves consecuencias que puede conllevar este consumo aleatorio para la salud. «Tenemos una máxima que es ‘Todo lo que no está indicado está contraindicado’. Si te tomas un medicamento que no necesitas y por propia iniciativa, seguro que algo te va a pasar. Te puede causar otras patologías serias a corto, medio o largo plazo. En los jóvenes, los efectos no se verán de manera inmediata pero a largo plazo, seguro que saldrán», sentencia.

El peligro de la venta online

La venta online se ha convertido en los últimos años en algo imprescindible para muchos pero también en un mercado de medicamentos que no están sujetos a ningún tipo de control. Quien navegue por la red puede encontrar Viagra y sus genéricos a precios muy asequibles y, por supuesto, sin receta.

El Colegio de Farmacéuticos de Cádiz alerta que se trata de páginas habitualmente de China o Estados Unidos y que son medicamentos cuya composición es una incógnita: «Ese negocio está fuera de la jurisprudencia del mercado español. Nosotros recibimos alertas sanitarias por el consumo de medicamentos que compran fuera y que luego generan problemas en el paciente. Los medicamentos en España tienen una trazabilidad absoluta y la caja que sale por la famarcia tal es lo que indica el prospecto. Lo que se compra por internet, cualquiera sabe. Te arriesgas a que la pastilla puede ser azul pero no sabes cuál es su composición. Es todo un riesgo para la salud».