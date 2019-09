BREXIT Aumenta el temor en los empresarios del Campo de Gibraltar a un mes y medio del Brexit La convocatoria de elecciones generales incrementa la incertidumbre y ahuyenta inversiones en un sector que reclama una apuesta decidida por esta comarca gaditana

Hay mucho temor y una gran incertidumbre entre el empresariado del Campo de Gibraltar cuando sólo falta un mes y medio para el Brexit, a lo que se suma la situación política del país con la convocatoria de elecciones generales. Así ha quedado constatado este miércoles en una jornada organizada por la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) que ha tenido como invitado al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP).

Así lo ha reconocido también Francisco Arroyal, presidente del consejo territorial de la CEC, que se muestra confiado en que finalmente haya un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea para que la salida no sea tan abrupta.

Sobre el plan de 112 medidas aprobado por la Junta de Andalucía, ha reconocido que es una ayuda más «para que el Brexit, sea blando o duro, se note lo menos posible, aunque nunca es suficiente, siempre se puede implementar con nuevas ideas o medidas».

«Hay miedo y el dinero es cobarde»

Y para rizar el rizo, a la incierta situación se suma la convocatoria de elecciones generales. «Mientras no haya un Gobierno estable, en el empresariado hay miedo e incertidumbre, y el dinero es cobarde. Se espera que haya lo antes posible un Gobierno. Lo que no puede ser es que una vez se han repartido unas cartas quiera repartir de nuevo porque no me gustan las que me han tocado. Tenían que pensarlo. Son 200 millones de euros lo que valen unas elecciones generales y eso es mucho dinero para que no se pongan de acuerdo los partidos que hemos votado todos democráticamente».

En similares términos se ha expresado el presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy: «Llevamos muchos meses hablando del Brexit, faltan poco más de 40 días y seguimos sin nada concreto. En el ámbito empresarial, la incertidumbre siempre es un gran problema. Lo que hace es introducir más distorsión y no facilitar nuevas inversiones».

Fenoy ha incidido en la especial incidencia que tendrá este divorcio en esta comarca debido a estar junto a la colonia británica de Gibraltar: «Hay muchos miles de españoles que trabajan en el Peñón pero también muchas relaciones comerciales entre Gibraltar y España. En el paso de mercancías, la Aduana seguirá siendo una frontera – no es espacio Schenguen- y las cosas no deben cambiar mucho, aunque desconocemos qué validación o permisos de circulación necesitará el transporte».

Sobre las medidas de la Junta, ha destacado la formación dual, algo en por lo que la Cámara de Comercio lleva apostando mucho tiempo. Eso sí, apunta a la necesidad de que dichas iniciativas se concreten, «se consignen presupuestariamente y se pueda saber cómo se van a ejecutar».

Fenoy ha añadido que el Campo de Gibraltar es una zona de oportunidades y que hay que apostar por convertir la debilidad y la amenaza ante el Brexit en una oportunidad.

Ha sido muy crítico con el Gobierno central. «Este Gobierno lleva muchos meses en funciones y no vemos los avances que incluso, con un presupuesto prorrogado, se podrían acometer perfectamente, como el ferrocarril, carreteras, el recinto fiscal de Zona Franca en Los Barrios”.

«Estamos siempre en la permanente promesa»

En este punto, ABC le ha preguntado por el Plan Integral para el Campo de Gibraltar anunciado el año pasado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, dotado con 1.000 millones de euros. «Todo lo que son nuevas medidas deben ir en nuevos presupuestos y mientras no haya Gobierno no se pueden aprobar. En el actual prorrogado no hay perchas para colgar estas prendas. Estamos siempre en la permanente promesa. Aún no se entiende, desde la Administración General del Estado fundamentalmente, la importancia de las inversiones en el Campo de Gibraltar porque no son sólo para esta zona, son inversiones muy estratégicas y eso repercute en beneficio de muchas partes del territorio. Hay grandes proyectos y hablamos de una cuestión de Estado».

«Las elecciones llegan en el peor momento»

El alcalde de Algeciras ha llamado a la unidad de todas las administraciones ante el momento único que afronta el Campo de Gibraltar. «Tenemos que estar todos unidos. Las elecciones generales llegan en el peor de los momentos porque necesitamos que la Junta y su plan de 112 medidas casen algunas con iniciativas y acuerdos que tienen que provenir de los distintos ministerios para que puedan ser eficaces. Por tanto, a la incertidumbre del Brexit se une la de las elecciones generales y eso no le viene bien a nadie, especialmente, al Campo de Gibraltar».

Landaluce también ha resaltado la necesidad de efectuar inversiones ya en la zona: «Todos esperamos que al final haya una prórroga sobre el Brexit pero mientras, hay que seguir reclamando las infraestructuras, no desde un punto de vista egoísta sino sensato y generoso. Tenemos que ser tratados con justicia por parte de las Administraciones. Las inversiones que se produzcan aquí redundarán en beneficio de toda la provincia y en gran parte de Andalucía. Es el momento de estar todos juntos en una reclamación permanente a todas las administraciones para que cumplan con el Campo de Gibraltar porque, cumpliendo con esta comarca, el Campo de Gibraltar será de sobra cumplidor con el resto del territorio».