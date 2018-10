La boda de Juego de Tronos de Daeneris Anabel y el Lord Comandante Antonio en Jerez Los contrayentes organizaron su desposorios al más puro estilo de la serie de fantasía de la HBO

Igual que hay bodas Disney, las hay de Juego de Tronos. Es lo que han hecho Daeneris Anabel y el Lord Comandante Antonio, jerezanos ambos y admiradores absolutos de la serie de fantasía medieval. «Ole mi niño. ¡Vivan los reyes!» Es lo que le gritaban los familiares cuando entraron en el salón donde celebraron su enlace estos dos gaditanos con la música de su serie favorita de fondo. Mientras, los amigos sostenían espadas de pega en alto para hacer un pasillo de honor, el pasado 23 de septiembre.

Lo curioso de esta historia es que de la pareja, solo ella es admiradora de Juego de Tronos. Su ya marido, no. «Le he metido yo en todo esto que sí que soy súper fan desde el principio», cuenta Anabel. «El amor, que lo puede todo», explica, antes de reírse con ganas. Se ríe porque ha hecho lo que ha querido sin importarle el que dirán. Y también por la repercusión de su boda. «Al principio mi hijo mayor me decía que yo estaba loca; ahora el que está como loco es él, que me pide todas la fotos y los vídeos».

La historia de esta boda digna de la madre de los dragones arranca hace muchos años. Cuando los novios se conocieron. «Teníamos 20 años y estuvimos hasta los 27. Ahí lo dejamos, cuando ya había nacido mi hijo mayor, que ahora tiene 13 años y medio», cuenta Anabel. Entonces, antes de la ruptura, tenían planeada la clásica boda de cualquier hijo de vecino: vestido blanco, novio con corbata, comida y lanzamiento de ramo. Pero la relación con el padre de su hijo se rompió, así que aquél enlace quedó cancelado.

Años después, Anabel y Antonio se reencontraron. Volvieron a salir, se quedaron embarazados y retomaron los planes de boda. Y tenía claro que quería una boda diferente. «A mí me da igual lo que digan, yo creo que la gente tiene que hacer lo que quiera y ser feliz», explica. Así que se puso a organizar su boda de Juego de Tronos.

¿Es cara una boda así? No mucho, explica. «Nosotros solo teníamos unos 100 invitados». Compraron muchas de las cosas, como las banderolas, indica. Y alquilaron los disfraces de los invitados, también vestidos a la moda medieval, para no desentonar. «Pero otras cosas las hice yo», cuenta. Es el caso de los centros de mesa. «Son ramas que cogí por la calle y que luego arreglé para que se parecieran al árbol de los dioses que sale en la serie».

Al enlace no le falta nada. Ni la reconocible música ni los vestidos. Tampoco las coronas, las banderolas de las distintas casas... Hasta el pelo de la novia era igual que el de Daenerys Targaryen. Anabel revela un secreto: era una peluca. Aunque ella es peluquera, prefirió no «fastidiarse» el pelo y se plantó una peluca blanca.

El novio, por el contrario, va con la cabeza rapada y una corona dorada de la casa Lannister. «Me daba cosa ponerlo en taparrabos delante de todo el mundo, porque yo quería que fuera de Khal Drogo. Tampoco lo iba a poner con un abrigo de pieles como John Nieve con el calor que hacía en Jerez», explica Anabel. Al final, la solución fue una suerte de uniforme de la casa Lannister, totalmente blanco.

«A mi siempre me ha gustado ser diferente, sacar un poco los pies del tiesto», reconoce Anabel. «Y cada vez estoy peor de mi locura», explica riéndose otra vez. Aunque añade que siempre «con los pies en la tierra, que tengo mi negocio y mi familia». Justo su familia es quien más problemas le puso. Su madre, sobre todo. «Me dijo que era una mamarrachada, que cómo se me ocurría». Su padre sí estaba de su lado. «Él es más como yo. Mi madre es más pausada».

Precisamente su negocio es lo que le ha impedido irse de viaje de novios. Eso y su bebe de cuatro meses. Pero tiene perfectamente pensada su luna de miel ideal: a conocer todos los escenarios de Juego de Tronos por España. «Y me encantaría conocer a alguno de los actores. A Emilia Clarke (que hace de Daenerys Targaryen) o a Peter Dinklage, quien hace de enano de la casa Lannister».

Los amigos, cuenta, reaccionaron encantados con la idea de la boda temática. Como todos los que participaron, y a los que, insiste quiere dar las gracias en público. «A Los Migueles, a Ragola Estella fotógrafo, a La casa de los disfraces, a Nucala estética, al dj Lolo y a mis amigas que han participado». Al final, cuenta, tuvo que echar a la gente de la sala donde se celebró el enlace a las 6.30 de la mañana, después de no sabe cuántas horas de barra libre. «La gente lo pasó bien», opina.