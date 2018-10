CAMPO DE GIBRALTAR La cafetería del nuevo hospital de La Línea ha estado funcionando sin licencia de apertura El local, adjudicado a una concesionaria, sólo está abierto ahora para el personal del centro. El SAS lo achaca a unas obras

La cafetería del nuevo hospital de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha sido abierta al público sin la pertinente licencia de apertura, por lo que ha tenido que ser cerrada. Así lo ha asegurado a este diario el concejal de Desarrollo Urbano, Juan Carlos Valenzuela, que ha explicado que dicha licencia ni siquiera ha sido aún solicitada.

La cafetería cerró al público hace unos días y a la misma sólo está permitido ahora el acceso del personal del hospital, lo que está generando numerosas quejas de los usuarios, que no entienden el motivo y no comprenden por qué antes podían acceder a la misma y ahora no.

Y es que sólo hay un cartel en la entrada que advierte que sólo está permitido el acceso al personal del centro.

Este diario contactó con el Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar. Tras dos días de intentos infructuosos para conocer los motivos del cierre al público, se aseguró que obedece a que van a comenzar unas obras para hacer cambios en el acceso y que se están realizando gestiones con el Ayuntamiento y la empresa concesionaria para que la cafetería sea accesible para todo el mundo mientras se acomete dicha reforma.

Se trata de una explicación que en nada coincide con la del Ayuntamiento. «Tuvimos noticias de que la cafetería del hospital había abierto sin licencia y le dijimos al SAS que eso no podía ser. Mandamos a un inspector pero seguía abierta. Esta semana parece que ya la han cerrado. Imagino que habrán cerrado a raíz de eso. Una cafetería que tenga servicio al público no puede estar abierta sin licencia de apertura. Además, hablamos del Servicio Andaluz de Salud. Una cafetería de pública concurrencia debe tener unos informes sanitarios, de bomberos y una calificación ambiental. Esto no se lo puede saltar a la torera nadie, ni siquiera por que se llame Junta de Andalucía», asegura Juan Carlos Valenzuela.

El nuevo hospital de La Línea fue inaugurado oficialmente el pasado mes de junio por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Las denuncias por desperfectos y falta de personal no han cesado desde su puesta en funcionamiento.