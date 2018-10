Narcotráfico El clan de «Los Castañas» no suelta el negocio de la droga El narco Isco Tejón ha tenido tiempo suficiente para dejarlo todo bien atado antes de entregarse a la Policía

Soraya Fernández

Los hermanos Tejón, líderes del clan de «Los Castañas», al que se atribuye entre el 60 y el 70% del hachís procedente de Marruecos que entra por el Campo de Gibraltar, ya están entre rejas. Este verano fue detenido Antonio y el pasado martes ingresó en la cárcel su hermano Francisco, conocido como Isco, tras entregarse a la Policía.

Aunque uno de los mandos policiales que ha llevado el peso de la investigación y de la presión ejercida sobre estos narcos, que ha provocado finalmente la entrega de Isco, aseguró el que este clan está acabado tras ser descabezado, las fuentes consultadas por este diario sostienen que nada más lejos de la realidad.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la coordinadora contra la droga Alternativas, se asegura que Isco ha tenido tiempo de sobra para dejarlo todo listo antes de entregarse y ha puesto a alguien de su absoluta confianza al frente de la organización para seguir acaparando el negocio de la droga.

«Seguro que antes de entregarse lo ha dejado todo bien atado y ha puesto a alguien de confianza al frente, por lo que es muy probable que el clan continúe con la actividad, aunque con otras personas al frente mientras Los Castañas estén en prisión», asegura Javier López, responsable del SUP en La Línea.

Y es que Isco Tejón ha estado casi dos años en busca y captura, por lo que cree que ha tenido tiempo suficiente para dejarlo todo preparado.

«La lucha no ha terminado»

Por ello, desde el SUP se cree que el clan de «Los Castañas» seguirá mandando en el narcotráfico en el Campo de Gibraltar: «La lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar no ha terminado aunque los hermanos Tejón estén entre rejas, ni mucho menos. Lo único que cambiará es el administrador del clan».

Este sindicato sigue por tanto reclamando medios más contundentes y medidas especiales, así como que se ponga en marcha el Plan de Seguridad para el Campo de Gibraltar anunciado por el Gobierno «y del que aún no tenemos noticias».

Y es que en el Campo de Gibraltar operan nada más y nada menos que 30 clanes dedicados al narcotráfico. El de «Los Castañas» en La Línea de la Concepción y el de «Los Pantoja», en Algeciras, son los más conocidos.

José Encinas, secretario provincial de AUGC, considera que la detención de los cabezas visibles de «Los Castañas» es sin duda una de las noticias más importantes que se pueden dar en el Campo de Gibraltar «pero tanto como decir que la organización está desmantelada... Casi nos consta que Isco Tejón lo ha dejado todo organizado antes de entregarse. Ha dejado bien establecidas las directrices de quién asume la dirección de la organización y cuáles serán los movimientos. No creo que se haya entregado a la ligera», asegura.

Disputas internas a raíz del videoclip

Para el responsable provincial de AUGC, la detención de su hermano Antonio este verano fue un mazazo y ha tenido peso en la decisión de entregarse, si bien lo que ha sido determinante ha sido la presión policial. «Se dio cuenta de que le quedaba poco debido al cerco policial. Además, ha habido disputas internas en el clan por la visibilidad que Isco estaba acaparando como cabecilla, algo que no era del agrado de algunos miembros de la organización, sobre todo a raíz de su aparición en el videoclip, que ha sido el remate».

Para Encinas, miembros del clan, que se quieren hacer pasar por «salvadores» de los necesitados, han considerado un error garrafal que Isco Tejón salga en un video haciendo gala de tanta ostentación como éste.

Cuentas saldadas

Para el responsable provincial de la AUGC, el encarcelamiento de los líderes de la organización no supondrá el inicio de una guerra entre los demás por acaparar su espacio. «Son bandas organizadas de delincuentes y si se tienen que pegar bocados entre ellos, lo van a hacer aunqueel Castaña lo ha dejado todo muy amarrado para evitar ese tipo de circunstancias. De hecho, ha pagado a todos sus proveeedores, no ha dejado deudas con ninguna de las personas con las que trabaja y no creo que haya gente descontenta con él mientras está en prisión, por lo que de este modo se garantiza su fidelidad. Tonto no es», apunta.

40.000 toneladas al año

El presidente de la coordinadora contra la droga Alternativas, Francisco Mena, desvela un dato clave para comprender la envergadura del problema que azota al Campo de Gibraltar: Marruecos produce 40.000 toneladas de hachís al año y Europa necesita consumir ese hachís que será introducido a través del Campo de Gibraltar.

Llegar al dinero sucio de la droga

Mena sostiene que sólo hay una manera de acabar con los narcos, atacarles donde más les duele: el dinero y el patrimonio. «La única forma que tenemos de terminar con esta lacra es llegar al dinero sucio de la droga, que pierdan todo lo que han conseguido», apuntó.

Para ello se reclaman nuevas unidades y medios especializados en la investigación patrimonial y en el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.