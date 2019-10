En Jerez de la Frontera El comité de empresa del Ayuntamiento de Jerez valora llevar a los juzgados las posibles negligencias Los sindicatos mantienen que no hay funcionando ni un 20 por ciento de los equipos informáticos

Elena Carmona @elenauer Jerez Actualizado: 16/10/2019 07:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los representantes sindicales de CGT, CSIF y ATMJ han valorado la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento de Jerez después de que hayan pasado casi dos semanas del ciberataque al que fue sometido el sistema informático municipal. Según el portavoz de CGT y presidente del comité de empresa del Consistorio, Ismael García, «no hay ni un 20 por ciento de los equipos informáticos funcionando, cuando llevan una semana diciendo que se había recuperado en un 80-90 por ciento». En declaraciones a ABC, Ismael García recalca que todo esto se debe a que «el Ayuntamiento no ha invertido lo suficiente en cuando a la fedensa de los equipos informáticos y los servidores municipales». Sin embargo, sí han sido capaces de «pagar sobresueldos a los altos cargos y subirse los sueldos a la Corporación».

Explicó que los servidores llevan años con «antivirus gratuitos, lo que ha facilitado la inmersión del virus». García ha puesto sobre la mesa la intención de algunos miembros del comité de empresa de que se convoque dicho órgano para «valorar las posibles negligencias en la protección de datos, y si es así, se llevará a los tribunales». No obstante, apunta que «ya hay alguna sección sindical que se está moviendo al respecto».

Considera que desde el Consistorio se han dado «verdades a medias» porque «aunque los ordenadores funcionan no se puede trabajar en red, la información que se genera no se puede compartir. Incluso hay personas que se ven imposibilitados para trabajar». Esta situación también afecta al ciudadano. Como ejemplo puso que esta msima mañana una usuaria se tenía que volver a su casa después de acudir al Consistorio para retirar un certificado de empadronamiento y no poderlo obtener.

A juicio de CGT, la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, «se caracteriza por mentir una y otra vez. Es una mentirosa compulsiva. Va dando patadas y escurriendo el bulto. A día de hoy hay gestiones que no se pueden realizar».