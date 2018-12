¿Cuándo se acaba el peaje entre Sevilla y Cádiz de la AP-4? En vigor desde 1969, con Franco en la Jefatura del Estado, el pago en esta vía se ha mantenido durante la Dictadura, la Democracia y todos los gobiernos de los últimos 60 años

M. Moguer

Cuándo acaba el peaje de la AP-4 que une Sevilla y Cádiz. Es lo que se preguntan muchos andaluces tras el anuncio hecho público este martes del aumento de precio por circular esta vía. Desde el 1 de enero de 2019, transitar entre Sevilla y Cádiz o entre Cádiz y Sevilla será un 1,67 por ciento más caro que este año.

Según fuentes del Gobierno central, el incremento medio de los peajes en 2019 será más moderado respecto al del 1,91 por ciento aplicado a comienzos de este año 2018, si bien supone encadenar dos ejercicios de subidas tras los descensos registrados tanto en 2016 como en 2017. Pero, ¿Cuándo deja de ser de pago la AP-4?

La respuesta no es sencilla. Se pueden dar tres escenarios:

1. El peaje acaba el 1 de enero de 2020

La concesión de la empresa que gestiona la vía, tras muchas prórrogas, acaba el 1 de enero de 2020. Ningún gobierno ha sido totalmente claro sobre qué pasará en ese momento porque hasta ahora las promesas aseguran que no se prorrogará la concesión de la gestión de la carretera, pero nadie dice, sin ambages, que eso supondrá la gratuidad de la circulación.

2. El peaje acaba a lo largo de 2019

Durante el verano pasado, el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, se comprometió a que, si llegaba a ser presidente de la Junta de Andalucía, eliminaría de inmediato el peaje entre Sevilla y Cádiz. Tras la última reunión entre el PP y Ciudadanos para formar gobierno y desalojar al PSOE de San Telmo, la Presidencia de Juanma Moreno parece más cercana que nunca. Así pues, existe la posibilidad de que una de las primeras medidas que, efectivamente tome, sea eliminar este pago, de forma que el peaje pase a la historia antes de verano de 2019.

3. La Ap-4 sigue siendo de pago

Que el pago de la AP-4 acabe es el deseo de muchos, pero no la voluntad clara de quienes lo administran. La concesión a una empresa privada acaba el 31 de diciembre de 2019. Eso quiere decir que la administración recupera la gestión de la vía. Pero no quiere decir que automáticamente deje de ser de pago. El compromiso de los políticos, por ahora, solo ha sido que la carretera no vuelva a ser adjudicada a una empresa. Pero existe la posibilidad de que se la administración quien cobre por circular por la vía.

Con estos tres escenarios, hay, de momento, un solo dato seguro y cierto: la concesión de la vía acaba el 31 de diciembre de 2019. Desde ese momento, según se han comprometido desde la Junta y el Estado, la vía no la gestionará una empresa privada. Si desde entonces -o antes, vía Juanma Moreno-, se acaba el pago, es algo que habrá que esperar para saber a ciencia cierta.