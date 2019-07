Denuncia que les niegan la entrada a una discoteca de El Puerto de Santa María por ser «gitanos» El cantaor flamenco Rafael del Zambo ha tachado de «racista» al local Banana en su muro de Facebook, sin embargo, la discoteca niega los hechos

Este sábado se vivió un desafortunado episodio en una conocida discoteca de El Puerto de Santa María (Cádiz). Al parecer, según cuenta el cantaor de flamenco Rafael del Zambo en su perfil de Facebook, el local negó la entrada al mismo por discriminación de raza, concretamente por pertenecer a la etnia gitana.

Del Zambo acudía con un grupo de amigos a disfrutar de una velada en el establecimiento, sin embargo, la noche no acabó como esperaba, explicándolo así en su muro. «Ayer en este local del Puerto de Santamaría llamado Banana nos negaron la entrada a un grupo de gente por ser gitano. (Así de clarito lo dijeron) con una reserva desde hace días... Quería decirlo públicamente que en este local son unos putos racistas», señala.

No obstante, en otra publicación días posteriores Del Zambo quiere dejar claro que «mi denuncia por el suceso va contra el personal del local que nos atendió. En ningún momento mi intención ha sido señalar al dueño, es más, decir que el dueño del local ha tenido la amabilidad de atenderme y me ha trasmitido que está totalmente en contra de lo sucedido. Y que tanto él como yo deseamos que esto no vuelva a suceder».

Desde la discoteca Banana señalan a ABC que esto no es cierto, que los hechos no ocurrieron así exactamente. «El portero los echó para atrás en la puerta de acceso al local porque se encontraban en estado de embriaguez y así no se puede entrar al establecimiento, no por el hecho de ser gitanos». «Esto nos ha pasado muchas veces, pero si alguien viene en ese estado no puede pasar», comenta Pascual, socio de la discoteca.

«Han aprovechado para hacernos daño, pero queremos señalar que aquí no hemos tenido problemas en la vida, aquí se puede entrar, y queremos que pare esto un poco porque nos está afectando en plena temporada. Estamos muy preocupados, porque el local está funcionando muy bien en el municipio».